Скромный юбилей неонацистского Азова – без парада и факельного марша

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В пятую годовщину своего образования националисты из полка «Азов» обошлись без традиционного марша с парадом военной техники по улицам Бердянска.

Сюжет о юбилее «азовцев» опубликовал «AZOV media», а также местный канал «ТРК ЮГ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Отсутствие парада командиры Азова объяснили тем, что большинство их подчинённых находятся на фронте, в связи с обострением в зоне «ООС». Тем не менее, в Бердянске была выставка техники, оружия, символики и специфической литературы. Особо поощрялось внимание к экспонатам со стороны детей.

«Чтобы вера моя была гранитом, чтобы выросла рвением мощь, чтобы смело шёл я в бой, так как шли герои за тебя, святая, извечная Украина, святая, могучая, соборная! Слава Украине! Слава нации!» – зачитал перед строем боевиков один из командиров «Азова», «Молитву украинского националиста», которую в 20-30-х годах прошлого века должны были знать наизусть все, вступающие в ОУН.



Отметим также, что националистов поздравило МВД Украины, в чей состав входит подразделение.

«Азову» 5 лет, они полны мужества и победы! Свободные духом, свободные сердцем с Днем рождения!», – говорится в поздравлении на странице МВД в Twitter.