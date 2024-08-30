Скрыться от ареста подрывнику «Северных потоков» помогли поляки – расследование Der Spiegel

Сергей Рыжов.  
30.08.2024 12:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 306
 
Германия, Дзен, Диверсии, Политика, Польша, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина


Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что предполагаемый участник подрывов газопровода «Северный поток» – гражданин Украины Владимир Журавлев – сбежал из Германии при поддержке Польши.  По данным издания, дайвер был предупрежден поляками о выпущенном в ФРГ на его имя приказе о задержании.

Как говорится в публикации, позже украинец был доставлен из Польши к границе с Украиной на автомобиле с дипломатическими номерами украинского посольства в Варшаве.

Немецкое издание Der Spiegel утверждает, что предполагаемый участник подрывов газопровода «Северный поток» – гражданин...

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Согласно расследованию Der Spiegel, немецкого телеканала ZDF и датской телерадиовещательной компании DR, гражданин Украины дважды находился в Германии после вероятного совершения диверсии – осенью 2023 и весной 2024 года. В последний раз он посещал в мае родственницу своей жены в Берлине – проездом по дороге в Копенгаген.

21 июня, через несколько дней после того, как Журавлев (именно такую ​​фамилию ранее называла американская Wall Street Journal) покинул Германию, генеральный прокурор ФРГ издал приказ о его задержании. Европейский приказ об аресте в этот же день был направлен в Польшу.

Издание пишет со ссылкой на информацию спецслужб, что польская прокуратура выразила готовность немедленно задержать гражданина Украины, но этого не произошло. В начале июля немецкая сторона своими каналами узнала, что Польша «не собирается сотрудничать по этому делу».

«Утром 6 июля подозреваемый в диверсии пересек границу Польши и Украины. Берлин убежден, что Варшава предупредила разыскиваемого. Польские официальные лица не планировали задерживать дайвера, а некоторые называли его «героем». Действия Польши вызвали возмущение у правоохранительных органов Германии», — пишет издание .

Если бы приказ о задержании был издан раньше, немецкие следователи могли бы задержать украинца в Германии еще в мае. Тогда о его вероятном участии в диверсии было известно, но у органов безопасности ФРГ не было на руках приказа об аресте, отмечают в Der Spiegel.

При этом Киев любую причастность к организации диверсии на «Северных потоках» отвергает. А премьер-министр Польши Дональд Туск недавно призвал прекратить спекуляции по поводу того, кто виноват во взрывах.

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