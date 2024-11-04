Скрывать правду о войне уже не получается – солдат ВСУ

Анатолий Лапин.  
04.11.2024 09:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Подконтрольный офису президента Украины «единый телемарафон» уже не помогает скрыть факты тяжелых потерь, поскольку едва ли не в каждой семье есть погибший или раненый.

Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил солдат ВСУ Евгений Спирин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подконтрольный офису президента Украины «единый телемарафон» уже не помогает скрыть факты тяжелых потерь, поскольку...

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«Я не думаю, что офис президента уверен, что люди смотрят и верят марафону. Потому что когда у каждого в семье есть погибший или раненный или тот, кто на войне сейчас – брат или сосед. Это как есть много людей, которые считают, что миром управляет какая-то десятка мощных миллиардеров и никто об этом не знает. Так вот, там, где больше одного человека, по любому кто-то что-то знает.

А когда в каждой семье есть военный, то скрывать то, что происходит на фронте, довольно сложно. Потому я не думаю, что они не понимают того, что люди понимают, что происходит. Но из этого нет выхода, потому будем показывать марафон – вот и все», – заявил Спирин.

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