«Скучно, никто не подходит, чтобы нас потопить» – спикер ВМС Украины

Тарас Стрельцов .  
10.11.2023 23:21
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Украинские ракетные катера безнаказанно контролируют свою акваторию и наносят удары по Крыму, когда хотят.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские ракетные катера безнаказанно контролируют свою акваторию и наносят удары по Крыму, когда хотят....

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«Для того, чтобы обеспечить больший уровень безопасности в Азово-Черноморском регионе, конечно, нам нужна помощь наших коллег из Воздушных сил, и мы полагаемся на наших иностранных партнёров. Потому что наша главная сейчас проблема в акватории – это воздушное пространство.

Если акваторию мы перекрыли полностью, что нашим «ракетникам» настолько уже стало скучно – никто не подходит для того, чтобы их потопить, как это было последние два раза, то они уже решили отработать непосредственно по территории Крыма. Отработали достаточно удачно, вы видели результаты», – хвастался Плетенчук.

По его словам, без захвата Крыма вопрос безопасности в регионе не решить.

«Конечно, это не потому, что им так захотелось, а всё это составляющие большой операции, о которой говорил [секретарь Совбеза Украины] Данилов. Всё это вкладывается в рамки одной и той же концепции – освобождение нашей временно оккупированной территории.

Естественно, речь о Крыме, потому что без деоккупации этого региона дальнейшее установление безопасности в Азово-Черноморском регионе в принципе невозможно», – рассуждал Плетенчук.

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