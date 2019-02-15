15.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Результат предстоящих через три месяца выборов в Европарламент определит будущее ЕС, который может начать разрушаться уже летом.

Об этом пишет киевский журнал “Новое время”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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В публикации отмечается, “Рим, бывший оплотом консервативного католицизма в прошлом, в XXI веке стал главным источником распространения антиевропейской ереси на континенте”, а в числе главных антагонистов евроскептиков выступает президент Франции Макрон.

Также говорится, что евроскептики и сторонники единства ЕС долго “ходили вокруг друг друга”, но теперь “наступает время решающей схватки”, которой издание считает майские выборы в Европарламент.

“Обычно скучное мероприятие обещает в этот раз стать кровавым побоищем. Разделения на правых и левых больше нет. С одной стороны, в нем будут участвовать силы старого либерального порядка во главе с Макроном. С другой — евроскептики, популисты и националисты, чьи идеи выражает итальянская правящая коалиция.

Результат этой схватки определит будущее Европы. Выиграет лагерь еврооптимистов — идеи европейской солидарности, интеграции, толерантности получат новую жизнь. Победят евроскептики — и уже летом они смогут начать разрушение единства континента изнутри, прямо из зала заседаний Европейского парламента”, – полагает журнал.

Автор публикации пишет, что “ставки очень высоки”, а в поддержку лагеря Макрона выступили три десятка ведущих европейских интеллектуалов, назвавших происходящее битвой за цивилизацию.

“Их поддержал и всемирно известный филантроп Джордж Сорос, призвавший Европу проснуться. В то же время на стороне итальянского лагеря выступил злой гений политического популизма — американец Стив Бэннон, который ради победы над ЕС даже переехал жить в Брюссель. Чья возьмет, мы узнаем уже довольно скоро — через три месяца”, – резюмирует журнал.