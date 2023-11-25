«Скудоумие», – профессор озвучил диагноз Зе-банды

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Нынешнее украинское политическое руководство и часть западной элиты пребывают в мире воображения, оторванного от реальности. И на Западе, и в украинском руководстве делаются ставки на не самые реалистичные сценарии.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Китае была такая точка зрения, что если военачальника назначили, то политическое руководство должно по минимуму лезть в его принятие решений. На Украине мы видим кучу военных мероприятий, за которыми чисто политический посыл, из разряда «вот, мы высадимся в Крыму». Какие-то перфомансы превращаются в смысл политики», – подчеркнул ученый.

По мнению эксперта, оторванность от реальности делает все акции и заявления Киева фантазийными.

«Это «шоу маст гоу он». Были шоумены-правители, даже неплохие, тот же Трамп, но у него за шоу стоял какой-то экономический базис и понимание, как это работает. А когда принцип просто шоу, как ещё до начала СВО на подконтрольной Украине части Донбасса символически соединяли две части, натянув жёлто-блакитный прапор между двумя половинками моста. Или массовая покраска по ржавчине мостов в те же самые колеры. И от этого лучше никому не становится. Надо вернуться из мира воображения и высокой символики к людям. Тем более, на Украине по знаменитой пирамиде Маслоу надо с нижних этажей начинать. Надо, чтобы у людей было тепло, вода и еда. А уж до удовлетворения эстетических каких-то пожеланий дело дойдёт. А тут всё это висит в воздухе», – считает Шульга.

Причем даже военные стали заложниками вечной тяги к работе на публику.

«Если бы Пентагон полностью контролировал ВСУ, может быть, и воевали бы они поудачнее. Но ребята из Киева тут же своим желанием пиаром бесконечного, своим скудоумием, они во все это лезут. И, с одной стороны, срываются мирные переговоры, с другой – ничего добиться положительного для своей страны они не могут», – убежден Шульга.

Уехавший из Киева украинский политолог Александр Лазарев на примере коммунальных платежей показал, чем платят украинцы за оторванность власти от реальных потребностей.

«Газ в 2013 году стоил для населения 48 копеек за кубометр, сейчас стоит 15 гривен. Вода стоила 3 гривны за куб, сейчас 54 гривны. Свет стоил 33 копейки за киловатт, сейчас 2,64 гривны с планом увеличить до 5,5 гривен. Тепло на квадратный метр стоило 2,9 гривны, сейчас 38 гривен. Вот, собственно говоря, что такое Майдан для Украины», – подчеркнул Лазарев.