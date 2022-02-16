«Скулят и убегают»: в Госдуме дали оценку англосаксам и Украине

16.02.2022  15:16 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Поведение Украины напоминает действия школьного хулигана, который пытается плюнуть в спину, сказать гадости и спрятаться за углом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Поведение Украины напоминает действия школьного хулигана, который пытается плюнуть в спину, сказать гадости и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Политик назвал попытки выдать за большую совместную победу Украины и Запада «ненападение России» обыкновенной трусостью, к которой склонен подлец и хулиган.

«Есть такой анекдот: «Зачем ты машешь руками? – Я отпугиваю драконов. – Так нет никаких драконов. – Это потому, что я их отпугиваю». Вот анекдот, который можно рассказать про весь Запад и про Украину, и все остальное. Они мастера всяческого пиара, хитростей, уловок и так далее, то есть жулики и подлецы. Жулик и подлец – это человек, который никогда честно не выходит на бой», – сказал эксперт.

Он также объяснил, почему фраза «хуже войны с англосаксами может быть только мир с англосаксами» является истиной.

«Потому что во время войны они всегда проигрывают, потому что они – слабаки, они трусы и не умеют драться. Они сразу получают по морде, скулят и убегают. А во время мира мы-то думаем, что ничего не происходит, мир – это же когда войны нет, как мы считаем. Нет, они во время мира занимаются мошенническими вещами – кошелек из кармана крадут, в спину гадости говорят, репутацию вам портят, на спине мелом рисуют и издалека хихикают. Как школьные подлецы, которых всегда не любили на Руси. Мы в России всегда таких не любили и устраивали им темную…

У них – это герои, поэтому такие у них президентами становятся, в элиту попадают. Поэтому и так они ведут свою информационную политику и политику вообще. Вот мы сейчас на международной арене именно это и наблюдаем», – заявил Матвейчев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть