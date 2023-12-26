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Даже если предложить гипотетически, что Вашингтон пойдёт на безумный шаг и передаст Украине арестованные у России деньги, Киев всё равно не сможет распорядиться ими для вооружения ВСУ.

Об этом на канале американского журналиста Стивена Гарднера заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать заявление администрации Байдена о том, что если «эти мятежные республиканцы» не поддержат поддержку Украины, то они передадут Зеленскому 300 миллиардов санкционных долларов из России.

«Они [русские] не будут довольны тем, что сделают США. Но давай на это посмотрим с другой точки зрения. Доллар был резервной валютой, и мы хотели, чтобы другие страны вели бизнес в долларах, потому что это больше контроля. Какой же это сигнал, если США могут по своему усмотрению изъять у России 300 млрд. долларов? Что им мешает это сделать с Саудовской Аравией, Бразилией, Индией, Пакистаном? Любая другая страна, которая по одному конкретному вопросу может иметь разногласия с правительством США. США продемонстрировали, что мы можем украсть ваши деньги и будем делать с ними всё, что захотим. Это подрывает доверие к финансовому лидерству Америки в мире. Это одна из причин, побуждающих БРИКС организовываться и искать альтернативные способы оплаты. И БРИКС имеет большое значение, с точки зрения количества людей, представленных в этих странах», – перечислил Джонсон возможные последствия.

Кроме того, он добавил, что в военном смысле всё равно толку от этой передачи будет мало.

«Даже если учесть, что Зеленский получил 300 миллиардов долларов, он может купить больше недвижимости в Швейцарии или во Флориде, или на Карибах. Может, он потратит их на покупку большего количества кокаина. Они не могут их использовать для покупки большего количества артиллерийских снарядов, потому что у нас их нет», – заметил экс-црушник.