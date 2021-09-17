Скупщина Цетине постановила передать сербскую святыню черногорским раскольникам

17.09.2021 20:49 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров

Девятнадцатью голосами из тридцати трех Скупщина Цетине поддержала так называемую инициативу «Группы жителей Цетине» о передаче монастыря Рождества Пресвятой Богородицы неканонической Черногорской православной церкви.

Таким образом, цетинская муниципальная власть пошла против Правительства Черногории, которое ранее постановила передать обитель на баланс государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем итоговом заключении Скупщина Цетине заявила о том, что «поддерживает гражданскую инициативу по обеспечению равенства в использовании Цетинского монастыря для всех православных верующих, равного и свободного выполнения религиозных обрядов для всех православных религиозных общин в Черногории».

Также в принятом документе депутаты осудили решение правительства Черногории о передаче монастыря в собственность государства.

«Скупщина (исторической – ред.) столицы Цетине решительно осуждает действия правительства Черногории, протестует против них и призывает его воздерживаться от дальнейших незаконных действий, отозвав принятые акты, направленные на запрещение пользования бесспорной собственностью столицы… Скупщина столицы Цетине призывает компетентные государственные органы осуществлять действия и деятельность в соответствии с законом, чтобы защитить культурное наследие, принадлежащее столице, от продолжающегося разорения со стороны Черногорско-Приморской митрополии церкви Сербии», – говорится в документе.

Следует отметить, что монастырь Рождества Пресвятой Богородицы традиционно считался резиденцией митрополитов Черногорских и Приморских Сербской Православной церкви, в то время как в самом городе традиционно сильны позиции националистов и раскольников, группирующихся возле президента Черногории Мило Джукановича.

Сегодня в ходе дебатов в Скупщине Цетине здание муниципального парламента и старинный монастырь охраняли усиленные наряды полиции.