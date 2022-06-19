Скверный анекдот: На Украине завершается дерусификация русской литературы

Новости Украины

Не успели в украинском Минкультуры анонсировать создание совета по дерусификации и декоммунизации, как эстафету приняло министерство образования. Рабочая группа при этом ведомстве решила одним махом убить двух зайцев: продемонстрировать «кому надо», что оно даром хлеб не ест и от него тоже есть какая-то польза, и одновременно – внести свою лепту в процесс очищения страны от всего русского. Продемонстрировав обратную связь с насаждаемым в обществе тезисом о том, что российское СВО вызвало среди украинцев кратное увеличение ненависти и отторжения ко всему, связанному с Россией.

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Теперь о самом решении. Содержание учебников по зарубежной литературе для украинских школьников решено кардинально обновить. Из учебных программ убирают:

– все произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева и Некрасова. – все произведения Булгакова. – басни Крылова, рассказы Чехова и Короленко. -фантастику Беляева («Человек-амфибия») и Александра Грина («Алые паруса»). – стихи о войне с нацистской Германией 1941-45 годов (в том числе Булата Окуджавы и Константина Симонова). – «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова и «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. – «Ревизор», «Нос» и «Шинель» Гоголя. – былину «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» и вообще весь раздел «Русские былины».

Это только краткий список с выжимкой их наиболее известных, а потому одиозных примеров «отмены» русской и советской классики в современной украинской школе. Поскольку образованием это все назвать язык не поворачивается, давайте условимся, что в дальнейшем применительно к этому процессу я буду использовать слово «освита».

Что интересно, на сей раз цензоры от освиты остригли всех литераторов настолько под одну гребенку, что под запрет попал даже белорусский советский классик Василь Быков, даром, что на старости лет он подался в духовные змагары и возлюбил резко порицаемую им при советской власти бчб-тематику. Впрочем, не Быковым единым.

Стоит отметить, что процесс этот начался не сегодня и к нынешнему положению русская и советская классика подошли на Украине в изрядно общипанном и исковерканном состоянии. Во-первых, еще в мохнатые времена позднего Кучмы они вдруг превратились в «зарубежную литературу» – и это в стране, последние почти 400 лет истории которой она существовала в качестве неразрывной части общерусского пространства. Именно в этот отрезок времени, собственно, и был написан весь корпус ныне заканселенной литературы, на которой росли минимум семь поколений предков нынешних украинцев.

Во-вторых, из школьных программ уже лет пятнадцать-двадцать как исчезли практически весь Маяковский, Горький, Есенин, не говоря уже о каком-нибудь Твардовском. Даже «Одесские рассказы» Бабеля – и те стали «зарубежной литературой» – даром что «одесские». Одесса – это ж вроде Украина, или уже нет? И в целом изучение русской и советской классики в современной школе давно превратилось в пародию на тот же самый процесс, который помнит старшее поколение по своим школьным годам – как в плане качества преподавания, так и в плане его объема. О том, насколько всесторонне развитыми и культурно обогащенными выходят из такой школы маленькие украинцы, можно и не говорить.

В этом плане с ними могут посоперничать разве что российские жертвы ЕГЭ – примерно такого же по идеологии процесса, курировавшегося по тем же самым западным методичкам в рамках одного и того же «болванского процесса». С той лишь разницей, что если в РФ упор был на кастрацию классики советского периода, то в Незадежной стирали ластиком и собственно русскую дореволюционную литературу.

Так что, положа руку на сердце, сегодняшние стенания ревнителей общерусского единства и просто вменяемых людей по поводу последнего безобразного решения украинской административной сволочи запоздали, как минимум, лет на двадцать и выглядят как плач по волосам в условиях потерянной головы.

Тем не менее, стоит признать, что работают дерусификаторы системно, последовательно, и решения принимают, так сказать, пакетные. Судите сами: взять какого-нибудь Пушкина. И памятники ему – сносят, и из школьных программ вычищают, и издания его книг из России ввозить запрещают, и филиалы по его книгам вносят в черные списки запрещенных к показу по ТВ и кинопрокату. И даже спектакли, оперы и прочие балеты по его сказкам убирают из репертуара театров.

Таким образом, создается ситуация, в которой обычному среднему молодому обывателю, вчерашнему школьнику, ознакомиться с этой частью русского культурного наследия решительно негде. Нет, конечно, остается еще интернет, разные там флибусты, рутрекеры и пиратски скачанные аудиокниги или же записи спектаклей и опер на ютубе. Но, положа руку на сердце: в наш динамичный век клипового мышления и такого же сознания, совершить такой подвиг самообучения способны только чрезвычайно мотивированные одиночки. Таким образом, массового конвейера – а только он в условиях общества индустриального модерна и способен обеспечить массовое образование – на Украине не получится. А значит, знание и любовь к русской литературе станут в будущем на территории UA уделом образованных одиночек.

«Все что вытворяет Украина в области культуры выглядит как скверный анекдот, но для несчастных людей – это единственная доступная им реальность», – возмущаются в Сети. Ну, а что поделать – это не новость. Вся нынешняя постмайданная Украина сама по себе – скверный анекдот. А перечень пожеланий с двойным дном неприятным лично вам людям можно смело дополнить таким: «Чтоб ваши дети всю жизнь учились в украинской школе!»

Впрочем, не дай Бог.