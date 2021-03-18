«Слабак Байден! За**ал!»: Президент США испугался дебатов с Путиным

18.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Президент РФ Владимир Путин в ответ на оскорбительные выпады со стороны Джо Байдена предложил тому встретиться на дебатах, которые бы транслировались в прямом эфире.

Путин предложил провести их, не откладывая, – в пятницу или в понедельник, сообщив, что на выходных хотел бы отдохнуть в тайге.

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Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки уже озвучила отговорку, почему Байден не готов встретиться с Путиным на дебатах.

«Байден уже беседовал с президентом Путиным, хотя есть еще много мировых лидеров, с которыми он пока не общался. И мы общались с российскими лидерами, членами правительства на всех уровнях, но мне нечего сказать о будущих переговорах. Байден будет в Джорджии завтра и очень занят», – сказала Псаки.

«Слабак Байден! Зассал!» – прокомментировал российский политолог Алексей Мартынов.