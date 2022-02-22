«Слабейший канцлер за 100 лет»: эксперты о приостановке Шольцем сертификации «СП-2»

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Нынешняя Германия – это гей-парады, самоубийственные бредни «зелёных» псевдозащитников природы и танцы руководства под американскую дудку.

Так прокомментировали эксперты заявления канцлера Германии Олафа Шольца о приостановке сертификации газопровода «Северный поток-2», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток-2» не может быть запущен», – цитирует канцлера ФРГ «Интерфакс».

В то же время МИД РФ, комментируя слова Шольца, заявило, что выдвинутых в связи с признанием ЛДНР санкций Москва не боится.

«Это сложно сказать, увязывалось или не увязывалось [с вопросом признания ЛДНР]. Москва ничего не боится. Москва слезам не верит», – заявил изданию замглавы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Комментируя ситуацию, киевский аналитик Дмитрий Марунич, отметил, что ещё вопрос, кому от данного решения станет хуже – России или Германии, остаётся открытым.

«Формально решение о приостановке сертификации не должно было вызвать каких-то серьёзных вопросов, потому что она и так была приостановлена до получения новых документов, поскольку консорциум попытался сменить место регистрации. Однако в данной ситуации, если разбираться более детально, всё не так оптимистично. Насколько мне известно, был отозван предыдущий вывод министерства экономики ФРГ о том, что трубопровод является «безопасным». Если эта информация правдива, а, похоже, так и есть, то это может создать определённые сложности для продолжения сертификации. Несомненно, это будет одним из факторов, дестабилизирующим рынок газа в ЕС, и ожидать падение цен в ближайшее время ещё менее вероятно. Однако я уверен, что выход будет найден. В целом ситуация по Украине стабилизируется, если не будет никаких провокаций, чтобы пошли на остановку сертификации «Северного потока-2», это выглядит как форсмажорный сценарий. Хотя такие варианты тоже возможны. Поэтому говорить, что кто-то закопал миллиарды, причём дело не только в России, там миллиарды и европейских денег закопаны, считаю преждевременным», – сказал Марунич «ПолитНавигатору».

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что в свете последних событий немцам как нации, утратившей своё величие и суверенитет, можно только посочувствовать.

«Гей-парады, самоубийственные бредни «зелёных» псевдозащитников природы, танцы руководства под американскую дудку – это нынешняя Германия. Остановка процесса сертифткации СП-2 – подтверждение печального для немцев факта – руководство страны действует в интересах Соединенных Штатов, а не в интересах своих граждан, немецкого бизнеса, немецкой экономики», – заявил Дудчак в комментарии «ПолитНавигатору».

Он не исключил, что США смогут увеличить поставки СПГ в Европу, однако полностью удовлетворить спрос это не сможет.

«Не поможет и Норвегия, работающая на полную мощность своей добычи, и не планирующая разрабатывать новые месторождения – переход на «зелёную энергетику» как-никак. Катар выставляет требования, от которых европейцы несомненно придут в восторг – долгосрочные контракты на СПГ по нынешним высоким ценам. Штаты просто топят экономику Евросоюза, как своего конкурента. Но под предлогом «коллективного ответа на действия России», и руками самих же европейцев», – сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что сложившаяся ситуация для России – не более чем неприятность, но никак не проблема, в отличие от репутации нового канцлера Германии Шольца.

«Газпром» свои затраты уже компенсировал. Контрактные обязательства выполнит и с помощью СП-1, и Турецкого потока. В перспективе газ, предназначенный для Европы, можно переориентировать на азиатский рынок. Снижение ожидаемых физических объемов продаж компенсируется ростом цен. А Шольц останется в памяти, как самый слабый канцлер Германии за последние лет 100», – подытожил Дудчак.