Слабеющая администрация Байдена решила использовать Зеленского как «последний резерв»

Олег Кравцов.  
12.12.2023 12:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, США, Украина


Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся убедить республиканцев разблокировать военную помощь киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся убедить республиканцев разблокировать военную помощь киевскому режиму. Об...

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«Если бы выбор стоял между финансированием, скажем, Тайваня и Украины – тогда бы его [Зеленского] аргументы еще могли возыметь действие. Но наступает выборный год, в который республиканцы четко расставили приоритеты: главное – происходящее в США. В данном случае – на границе с Мексикой. А прочие вопросы второстепенны», – сказал эксперт «Независимой газете.

По его мнению, пригласив Зеленского в США, администрация Джо Байдена бросила в дело «последний резерв», что, «свидетельствует о ее слабости».

«Но маловероятно, что увещевания и просьбы украинского президента возымеют эффект. Они могут подействовать прямо противоположным образом: их воспримут как вмешательство во внутренние дела страны. Учитывая, что сейчас обсуждается вопрос об импичменте Байдену, таким образом сложится не лучший для президента фон», – говорит Васильев.

Он считает, что в этой ситуации наиболее реалистичный вариант развития ситуации – перенос вопроса на следующий год.

«Помощь Украине будет скорее всего инкорпорирована в бюджет Пентагона и соответственно уменьшена. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов вариант, при котором в следующем году финансирование вовсе не понадобится, так как конфликт остановится», – добавил аналитик.

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