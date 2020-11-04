04.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Россия, США
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Слабеющие США становятся вдвойне опасней


Для России не имеет значения, кто будет объявлен победителем завершившихся выборов президента СЩА.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью радио «Комсомольская правда» заявил глава Комитета Госдумы по образованию и науке, президент Фонда «Политика» Вячеслав Никонов, отвечая на вопрос, с каким президентом будет работать Россия, если подсчет голосов затянется.

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«Поскольку мы не работаем с нынешним президентом, мы не будем работать и со следующим. К сожалению. В этом смысле я тоже не вижу никакой разницы. Потому что Россия будет иметь дело с тем президентом, которого выберет американский народ, но который не будет иметь дело с Россией», – сказал Никонов.

Депутат согласен, что нынешняя ситуация ослабит американское государство.

«Конечно. Она и так не в самой лучшей форме, а сейчас – конфликт политический, он надолго, и это один из факторов слабости. Слабеющая сверхдержава, она просто опасна», – считает политик.

При этом он считает, что в этой ситуации России трудно сделать что-нибудь неправильное на американском направлении.


«От наших действий ничего не зависит», – резюмировал Никонов.

Напомним, что после завершения выборов оба кандидата в президенты, и Дональд Трам, и Джозеф Байден объявили о своей победе.

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