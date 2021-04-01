Слабонервным не смотреть: Херсон вымирает и превращается в наркопритон

01.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Проблема наркомании захлестнула Херсонскую область после победы Евромайдана и резкого ухудшения экономической ситуации на Украине. Одно из тяжелых последствий смертельной эпидемии – массовое рождение детей с уродствами.

Об этом у себя в блоге сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Семь лет прошло от проклятой «революции гнидности» в 2014 году. Почти каждый день я со своей Малой Родины – Херсона, получаю страшные новости. Херсон фактически вымирает и превращается в большой наркопритон.

В каждом сквере, в каждом подъезде находят шприцы. Разрисованы стены домов рекламой и продажей наркотиков. Так называемые дельцы медленной черной смерти уже не стесняются делать закладки возле школ, на детских площадках и в других социальных местах, где скапливается народ. Полиция практически бездействует, СБУ занимается «сепаратистами», одним словом, никто не борется за жизнь подростков. Вот они и колятся, а наркодилеры-убийцы богатеют на смертях. И это очень страшно.

У меня вопрос: «А какие будут рождаться дети, и что ждет будущее наше поколение? Ничего хорошего» – отвечу вам сразу. В таком государстве, где безразличие, хаос, коррупция, будущего не будет никогда. А у родителей, которые не борются за своих детей, тем более не будет никакого будущего», – написал Журавко.

Также он опубликовал подборку жутких фото детей с уродствами, которые родились в семьях наркоманов.

«Вот, что получается после принятия наркотиков. Это и есть убийство своего будущего. Хочу, чтоб не только Херсон посмотрел это, но и мы все – люди этой страны. Эта зараза сегодня уничтожает не только молодое поколение херсонцев, но и всю Украину», – подчеркнул экс-депутат.

При этом он отметил, что до 2014 года, по крайней мере, в Херсоне и Херсонской области, такая проблема была существенно ниже.

«Я знаю, что эту всю заразу нам притащили из-за бугра. Ведь это легкие деньги. А жизнь, кому она нужна? Все равно, это же страна экспериментов. Зато какая доходность! Мне только жаль и на душе печально, что строим города мертвых, а не живых, рожаем детей-инвалидов с такими страшными увечьями. Потом они не нужны будут ни своим родителям, ни государству под названием «сегодняшняя Украина». Смотрите, делайте выводы. Молодежь превращается ни во что, и детей рожаем уродцами, у которых будущее будет очень тяжелым», – призвал Алексей Журавко.