Новости из оккупированного русского города Одесса напоминают сводки из дурдома.

Очередным доказательством стало «празднование» даты-фальшивки на минувших выходных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Воскресенье не задалось с утра: новости запестрели сугубо криминальными заголовками — то ножом один «побратым» другого пырнет и бегает «пышается», то угон на угоне. И как-то прям много… А вон, оказалось, что — в честь Дня Соборности вся патрульная полиция Одесской области выстроилась в «живую цепь» (последний раз так было на марше ЛГБТ, когда трудно было понять, кто именно болящий).

«В этом году мы стали еще сильнее. Нас сплотила война. Военные, полицейские, волонтеры, врачи, предприниматели и просто неравнодушные люди, каждый на своем месте ежедневным трудом приближают победу Украины. А созданная сегодня цепь несокрушимых — это символ нашего единства и соборности!», — поделились радостью в пресс-службе полиции (интересно, как теперь о выросшей кривой преступности за 22 января отчитываться будут).

Надо сказать, что добровольно-принудительный выгон для изображения цепи проходил на набережной, куда простому смертному вход запрещен — мины. Странно, но на кастрюль и представителей власти они почему-то не детонируют…

Удивительно выглядит и тот факт, что приписанные к Одессе профессиональные патриоты почему-то не разразились традиционным для украинских «свят» пафосом. И даже речи гауляйтеров — большого и малого — областного Марченко и городского Труханова, вяло потянувшихся обкладывать цветами советский памятник Шевченко, были настолько скучными, что и не процитируешь — то же, что и на съездах КПСС, знай вместо «Ленин» «Злука» произноси.

Да просто им нечего сказать, ибо в голове по поводу 22 января — не больше, чем у рядового обывателя: один из праздников, которые не отмечают, а помечают — День «Заборности». Когда к данному событию добавилась еще и режущая ухо «злука», обыватель тут же зарифмовали ее с «сука», и понеслась — бегут кобели за сукой, у них случается злука, а кто не участвует, метит в этот момент жовто-блакытный забор. Примерно так.

Поэтому отдуваться в плане духоподъемности пришлось советнику большого гауляйтера Братчуку, тем более что на пике запоев он всегда говорлив:

«Когда кто-то очень некрасивый и мерзотный не верил в наше государство и единство, мы это доказали, поэтому и побеждаем. И смеемся. А врагу я бы сказал: «Просим в ад».

Комментировать я эту не буду — я не нарколог.

В общем, не праздничная вышла ситуация, так что, за неимением топовых новостей, на передовицы местным СМИ пришлось выносить «космическое» событие космической же глупости, которое идеально и прямо по Фрейду рассказало все и про их соборность, и про их единство. Некий городской сумасшедший (зачеркнуто) патриот под аплодисменты полицейских устроил заплыв в море с украинским и американским флагами. В честь «злуки», сами понимаете. На мине тоже почему-то не подорвался, но «злуку» с хозяином продемонстрировал на все сто.

Но не успели патриоты порадоваться, как подоспела следующая новость:

«На берегу в воде было обнаружено тело военнослужащего, который считался без вести пропавшим».

По-моему весьма символично в завершении Дня Соборности.