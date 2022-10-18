Слабоумие и отвага. В Раде признали «Ичкерию», «забанили» Иран и готовятся к визиту на Тайвань

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Новости Украины

В украинской Раде – новое обострение. Сегодня нардепы разродились аж двумя важными остроактуальными в условиях постепенно расширяющегося энергоколлапса страны решениями.

Во-первых, разорвали дипломатические отношения с Ираном, объявив его вслед за Россией «страной-спонсором терроризма». А во-вторых, вплотную занялись окончательным решением… чеченского вопроса.

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«Рада поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждение совершения геноцида чеченского народа», – говорится в постановлении № 8132, поддержанном аж 287 нардепами.

В той же цидулке Украина призывает государства-члены ООН и международные организации «расследовать российские преступления в Ичкерии и привлечь виновных к ответственности и признать страну оккупированной Россией».

Сразу отметим, что решение это бесполезно во всех смыслах и годится разве что в качестве туалетной бумаги. Причем, от него не холодно и не жарко – не только официальной Москве, но и самой упомянутой “Ичкерии”. Хотя бы потому, что сегодня такой страны не существует даже в виде самопровозглашенного фантома. Выжившие в ходе российской антитеррористической операции и двух чеченских войн главари «Ичкерии» распустили ее сами еще лет …надцать назад, провозгласив вместо нее присягнувший в верности игиловскому «халифу» террористический «Имарат Кавказ».

О чем, кстати, не преминул заметить в своем Телеграме Рамзан Кадыров еще несколько месяцев назад, когда тема «признания Ичкерии» только всплыла в кулуарах Рады.

Так что – мало того, что Украина с подачи идиотов наподобие одесского Гончаренко признала не пойми кого, так еще и выходит так, что признала откровенных международных террористов, признаваемых в таком качестве не только ненавистной Россией, но и дружественными Киеву Штатами. Или Вашингтон уже реабилитировал ИГИЛ? Может, я что-то пропустил?

Впрочем, регулярно садиться в лужу – давняя киевская традиция. Как и ссориться со всеми соседями, одновременно тыча пальцем в сторону России и попрекая ту «международной изоляцией». Хотя в отличие от Украины РФ, даже сейчас, в состоянии холодной войны с Западом – не разорвала дипотношений ни с одним своим противником.

В то же время Киев своими решениями сам загоняет себя в международную изоляцию. Происходит это по мере того, как растет количество стран-членов ООН, с которыми Киев в одностороннем порядке и по собственной инициативе разорвал отношения. Сегодня таких стран уже шесть. Загибаем пальцы: Россия (это понятно), Белоруссия, КНДР (после признания независимости ЛНР и ДНР), Сирия (по той же причине), а теперь вот и Иран, которому в Киеве не могут простить снабжение России дронами-шахидами, наделавшими переполоха в небе над украинскими городами.

И ведь, упомянутыми странами дело явно не ограничится. На очереди, логично стоит Венгрия, которая на днях стала единственной страной ЕС, не поддержавшей свежую натовскую инициативу по подготовке 15 тысяч украинских военных и более того, полностью отказавшейся принимать участие в этой затее.

А есть еще и Китай, к разрыву отношений с которым неумные люди из Киева мчатся на всех парах. На днях стало известно о планах украинской парламентской делегации во главе с «соросятами» из партии «Голос» посетить с визитом Тайвань в конце октября.

«Наше объединение может стать мостом, по которому может начаться сотрудничество между украинскими и тайваньскими депутатами на официальном уровне», – заявила депутатка Инна Совсун – одна из застрельщиц упомянутой инициативы.

По ее словам, такое сотрудничество может привести к открытию представительства Тайваня на Украине.

Последнее как раз и может стать точкой невозврата для украино-китайских отношений. А ведь, злопамятный Пекин может припомнить многое – начиная от истории с «Мотор-Сич». Если КНР наказала за подобные выкрутасы Литву, то Украину точно не пожалеют, даже принимая во внимание известную умственную недостаточность и несамостоятельность ее руководства.

Надо сказать, что Киев решил отметиться на «тайваньской поляне» крайне не вовремя. Тайваню уже отведена Западом роль «китайской Украины», и он вовсю фаршируется оружием и обещаниями помощи аналогичным тем, которыми кормят и «незалежную».

Как пишет российский китаист Николай Вавилов, дополнительные полномочия, которые получит председатель Си Цзиньпин на проходящем в эти дни XX съезде КПК, могут быть использованы для ускорения подготовки «воссоединения Родины» – реинтеграции Тайваня. А Тайвань для Вашингтона, как крупнейший в мире производитель микрочипов, с точки зрения провозглашенной Штатами борьбы за технологическое превосходство, намного важнее Украины.

Пока же поставки вооружений на Украину идут, в том числе – в ущерб ранее согласованным поставкам на Тайвань. И в Вашингтоне крепнут позиции тех кругов, которые откровенно тяготятся необходимостью поддержки такого дорогостоящего союзника как Зеленский.

Что немаловажно – такие высказывания стали появляться не только в рупорах консерваторов-республиканцев типа Fox News, но и в откровенно антитрамповских и либеральных изданиях наподобие Wall Street Journal, отметившегося недавно колонкой под говорящим заголовком: «США не готовы к конфликту с Китаем, поскольку помощь Киеву истощила военные запасы».

И хотя это всего лишь мнение, к тому же, не обязательно разделяемое редакцией, однако, само его появление весьма симптоматично.

Ревниво поглядывают на Китай и в Старой Европе. На днях внешнеполитическая служба ЕС порекомендовала европейским странам занять более жесткую позицию по отношению к КНР.

«Китай стал еще более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнеров-единомышленников», – пишет британская FT.

Причины такой озабоченности еврокомиссаров становятся понятны, если учесть свежее решение Национальной комиссии по развитию Китая прекратить экспорт СПГ в нуждающиеся страны Европы и Азии, чтобы обеспечить внутреннее потребление зимой.

«На фоне проходящего в эти дни ХХ съезда китайской компартии – это ясный сигнал национальным производителям и бытовым потребителям, что в пик энергетического кризиса правительство сможет обеспечить их потребности по умеренным ценам. А вот для Евросоюза это еще один гвоздь в крышку гроба экономики», – указывает одесский политолог Вячеслав Азаров.

На этом фоне на Западе все громче звучат голоса, считающие, что США проиграют в одновременной борьбе с Россией, Ираном и Китаем,

«Длительная борьба может в конечном итоге нанести ущерб Вашингтону, отвлекая его от большей угрозы, исходящей от Китая, и потребляя дефицитные доллары и оружие, необходимые Пентагону для сдерживания и других конфликтов», — пишет, например, Bloomberg, указывая, что Вашингтону придется делать выбор в пользу какого-то одного, наиболее приоритетного в настоящий момент направления – будет ли это Украина, Тайвань или Ближний Восток. «Возможно, пришло время Вашингтону сдать Украину», – осторожно резюмирует автор публикации в Bloomberg.

Не факт, что в конечном итоге именно эти настроения возобладают на Капитолийском холме, однако на месте киевских политиков я бы поостерегся не вовремя катить бочку на Пекин при таких раскладах. Может выйти себе дороже.