«Слабоумие Запада»: запущен исторический механизм прирастания России территориями – Ваджра

Россия никогда не вела захватнических войн, а прирастала территориями благодаря отражению атак нападающих. Сейчас этот вековой механизм запущен.

Об этом заявил в эфире программы «Политотдел» главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы сейчас решили запустить этот же механизм. И они реально дебилы в стратегическом плане. Они, просто, я даже не знаю, дебильность – это самая крайняя степень олигофрении и слабоумия. Американцы включили традиционные русские, можно сказать российские, механизмы самозащиты, когда Россия всем своим естеством отвечает на агрессию, на вызов. Я не знаю, как мыслят и что планируют в Москве, но сама ситуация так складывается, что вы включили традиционный тысячелетний механизм ответной реакции. И я вам гарантирую, что в этой ситуации, которая сейчас сложилась, мы выйдем к своим западным традиционным границам. Что будет с Восточной Европой – я не знаю. Это будет зависеть от того, смогут американцы запихнуть эту Восточную Европу под каток российской военной машины или не смогут», – уверен обозреватель.

Он напомнил, что к 1945 году Красная Армия была самой мощной в военном плане, и если бы поступил приказ, она была способна опрокинуть не только фашистов, но и дойти до Ла-Манша.

«Собственно говоря, сейчас англосаксы тренируют российскую армию – армию нового типа. Вот сейчас, на данный момент, её создают. Еще год, и армия по своему качеству, по своей боеспособности, по своему вооружению – не будет иметь аналогов в мире, вам нечего будет ей противопоставить», – считает Ваджра.

Тактика, которую применяют украинцы на фронте, дистанционно генерируется американцами и британцами. Но их боевой опыт – это сражения с аборигенами где-нибудь в пустыне с превосходством во всем.

«С помощью артиллерии, авиации и спецназа они там – красавцы, вооружённые до зубов и по последнему слову техники. Афганистан показал, что даже этот вариант точечной войны – не гарантирует, что вас не поставят раком и поимеют. И у меня опять вопрос к украинцам – если учитывать качество той же американской армии, британской, то на данный момент вы поклоняетесь огромной такой, белой, красивой заднице», – заключил Ваджра.