Сладкий стол из кизяков: Гауляйтер Одессы призвал детей отказаться от конфет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не раз говорил, что анекдот про американского Санта-Клауса и голодающих детей Эфиопии можно применить к любой ситуации на Украине: «А подарки получит тот, кто хорошо кушал». Вот и одесский гауляйтер не нарушил этого правила.

Да, военный губернатор Олег Кипер, экс прокурор Киева — не птица Говорун, умом и сообразительностью не отличается. На люди выходит лишь как гид по политическому туризму — пофотографироваться в руинах после «героической работы ПВО», показать важным гостям из столицы и Европы специально оставленные развалины; разрезать ленточки, возложить цветы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

В остальном же отморожен полностью, равно как и лишен собственного мнения («и как он служил в очистке?»). Молчит все время. Видимо потому, что деньги любят тишину… Вы правильно поняли — Кипер является миллионером, хотя миллионы традиционно записаны на жену, тещу и т. п.

Поэтому-то в своем телеграм-канале Кипер избегает политики и дает советы уровня «для девочек» — например, о важности чистки зубов. Но особенно он радует после очередных разрушительных прилетов, когда люди гибнут, получают увечья и остаются без жилья. А именно — цитаты великих! — «сохранять спокойствие», «много спать», «слушать медитативную музыку», «обязательно находиться в тепле, ведь холод провоцирует беспокойство», «представлять над собой розовое облачко»…

На сей же раз, выступив с чем-то вроде новогоднего обращения к гражданам, гауляйтер призвал детей, родителей и чиновников от образования, организующих детсадовские и школьные праздники, отказаться… от сладостей на новый год:

«Закупки конфет к новогодним праздникам являются неуместными в военное время. Детям нужно объяснять, что эти деньги можно направить на экипировку их пап, которые на фронте защищают Украину. Я думаю, они поймут, что это важнее конфет. Да и зубы целее будут», — посоветовал губернатор.

Однако если конфет все же сильно захочется — гуляй, рванина! — Кипер настоятельно рекомендовал изготовить их самостоятельно:

«Есть технологии, есть доноры, которые помогают, ведь можно устроить для деток перформанс и сделать эти конфеты вместе с ними, показать этот процесс — это намного интереснее».

После порции очередных «советов мудрецов» хочется лишь напомнить, что в данный момент под зданием ОВА, где гнездится Кипер, проходят митинги побирушек на ВСУ, вопрошающих, куда со счетов ОВА подевались 1,6 миллиарда гривен?!. Те самые, «на экипировку пап». Ну а историю с закупкой одесским облгосом яиц для армии по цене 18 гривен за штуку (тогда в магазинах яйца еще стоили 3,50) тоже, думаю, еще многие помнят.

Кстати, жаль, что Кипер не уточнил, из чего дети должны лепить конфеты. Учитывая экономическое положение их родителей, только из кизяков.

А еще иногда лучше жевать кизяки, чем говорить.