Сладков исключил возможность народного мятежа на Украине

Государственный аппарат на Украине в режиме военного времени не позволит возникнуть каким-либо мятежам или протестам в стране. Народ ведут на убой, и пока есть еще силы и мобилизационные резервы это продолжать, а у команды Зеленского хватит креативности, чтобы придумывать новые нарративы для оправдания бойни.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал военный корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А причём здесь народ и руководство в Киеве? Руководство в Киеве получает деньги и задачи из-за океана, и это реально так. Зеленский получатель всех траншей, идущих из Европы на Украину, отчитывающийся за них, поэтому ему ничего народу объяснять не надо. Народ хватают – и в военкоматы. Народ стреляют, бьют, набирают на фронт, попадают в плен. Они все это рассказывают, как проходили учёбу на территории иностранных государств. Но на данный момент больше опыта, чем в России и на Украине в военном отношении ни у кого нет. Как можно этому учиться на Западе? Списывать деньги, которые отводятся на обучение, участвовать в этих схемах, которые известны и показательны ещё с афганской кампании. Там так же крутились деньги, миллионы ходили. Зачем Владимиру Александровичу отчитываться перед украинским народом, когда у него основной начальник не на Украине? Владимир Александрович очень креативный человек, и у него команда, которая подвижна в своих мыслях и достаточно цинична по отношению к населению страны. Наверное, придумает что-то такое, от чего можно оттолкнуться и дальше пойти», – подчеркнул военкор.

По его словам, весьма неразумно рассчитывать на какое-то «прозрение» украинского народа, поскольку любые его зачатки будут пресекаться моментально.

«Надежды на отрезвление нет абсолютно никакой. Есть такие учения, как научный коммунизм, международное коммунистическое рабочее движение, национальное освободительное движение – это науки, которые, несмотря на то, что мы отрицаем коммунизм в его каком-то общегосударственном понимании. Но они не были объявлены лженауками. Есть люди, которые продвигали эту идею вперёд на заре прошлого века, и им удалось это сделать. Революционеры, мятежники – как угодно, но тем не менее, Ленин, Энгельс и Маркс доказали, что война не может быть причиной революции. Революционная ситуация состоит из двух компонентов и не создаётся в военных условиях. Потому что государство поднимает интенсивность своего аппарата насилия до максимального уровня, и невозможно ждать революции в государстве, которое в состоянии войны. Война может служить только катализатором процесса, поэтому никакой революции не будет», – убежден военкор.

Также, по его словам, не стоит рассчитывать на истощение мобилизационного ресурса, или его замену иностранными наемниками.

«Ни один иностранец не будет воевать так, как украинец, и не будет способен пойти на штурм наших позиций. Иностранцы там погоду не сделают. Мобилизационный ресурс при повышении эффективности аппарата насилия сохраняется, у них есть ещё народ. В военное время до 30% населения страна может мобилизовать для решения своих военных задач. Поэтому Украина ещё далека от полного вымирания, но она уверенно к этому идёт», – заключил Сладков.