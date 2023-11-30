Сладков не против тактики «переговоры без прекращения огня»

Анатолий Лапин.  
30.11.2023 18:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 444
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Украина


Россия должна вести боевые действия на Украине даже в случае начала мирных переговоров. Останавливать СВО нельзя до завершения этих переговоров, иначе Украина снова воспользуется паузой, чтобы накопить силы и ресурсы, как это уже было во время «Минских соглашений. Однако и от переговоров в ходе боевых действий совсем отказываться было бы не разумно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна вести боевые действия на Украине даже в случае начала мирных переговоров. Останавливать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Я считаю, что нам нужно сделать все, чтобы наш солдат не гиб и не было обстрелов по мирному населению. Но мы должны четко себе представлять – торможение конфликта сегодня, как «Минские соглашения», которые не выполнены были той стороной, а использованы для накопления сил, чтобы снова нас убивать, – легко здесь, на диване, сказать: «Вперед, надо идти, бить, никаких переговоров».

Ребята, переговоры нужны без остановки боевых действий. И нам надо выполнить все то, что сказал президент, поставил задачу. Точка», – заявил Сладков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть