Сладков не против тактики «переговоры без прекращения огня»

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Россия должна вести боевые действия на Украине даже в случае начала мирных переговоров. Останавливать СВО нельзя до завершения этих переговоров, иначе Украина снова воспользуется паузой, чтобы накопить силы и ресурсы, как это уже было во время «Минских соглашений. Однако и от переговоров в ходе боевых действий совсем отказываться было бы не разумно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нам нужно сделать все, чтобы наш солдат не гиб и не было обстрелов по мирному населению. Но мы должны четко себе представлять – торможение конфликта сегодня, как «Минские соглашения», которые не выполнены были той стороной, а использованы для накопления сил, чтобы снова нас убивать, – легко здесь, на диване, сказать: «Вперед, надо идти, бить, никаких переговоров». Ребята, переговоры нужны без остановки боевых действий. И нам надо выполнить все то, что сказал президент, поставил задачу. Точка», – заявил Сладков.