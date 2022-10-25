Сладков: От Киева до Польши будет воронка

25.10.2022  13:55 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
Просмотров: 1859
 
Война, Дзен, Киев, Россия, Украина
Новости Украины

В случае, если украинский режим решится применить «грязную» ядерную бомбу, у России не будет другого выхода, кроме адекватного ответа. Это означает, что на территории между Киевом и границей с Польшей возникнет большое безлюдное пространство.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае, если украинский режим решится применить «грязную» ядерную бомбу, у России не будет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Все закончится ядерным ударом по территории Украины. Я формулирую так – один кратер воронки будет на границе с Польшей, а второй кратер воронки будет на окраинах, выходящих в сторону юго-востока Киева.

Если люди до сих пор не поняли, что за человек ими руководит, и какую участь он им готовит, нам фехтовать будет некогда.

Если будет ядерное оружие даже в тактическом виде применено против нас, мы ответим уже в соответствии с угрозой, которая существует.

Это послужит показательным уроком остальным, что мы не дрогнем и нажмем на кнопку. Я уверен, что так произойдет, у нас выхода нет», – заявил Сладков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть