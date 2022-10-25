Сладков: От Киева до Польши будет воронка

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Новости Украины

В случае, если украинский режим решится применить «грязную» ядерную бомбу, у России не будет другого выхода, кроме адекватного ответа. Это означает, что на территории между Киевом и границей с Польшей возникнет большое безлюдное пространство.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все закончится ядерным ударом по территории Украины. Я формулирую так – один кратер воронки будет на границе с Польшей, а второй кратер воронки будет на окраинах, выходящих в сторону юго-востока Киева. Если люди до сих пор не поняли, что за человек ими руководит, и какую участь он им готовит, нам фехтовать будет некогда. Если будет ядерное оружие даже в тактическом виде применено против нас, мы ответим уже в соответствии с угрозой, которая существует. Это послужит показательным уроком остальным, что мы не дрогнем и нажмем на кнопку. Я уверен, что так произойдет, у нас выхода нет», – заявил Сладков.