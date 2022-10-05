Сладков: Почему мы получаем от ВСУ оплеухи эти, почему отдаем земли?

Новости Украины

Неудачи на фронте связаны с тем, что руководство России стремилось до последнего не тревожить обывателей во время проведения СВО и не объявлять мобилизацию. А Украина осуществила несколько волн, начав набирать пополнение в армию еще зимой.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему так медленно все, почему нас треплют, почему мы получаем от ВСУ оплеухи эти, почему отдаем земли? Ребята, мы здесь были, ходили по снегу, а там, на Украине, уже объявили основную мобилизацию. Здесь еще холодно было. Мы в зимней одежде, а они там уже объявили. Уже лето прошло. А сегодня они получают первые результаты своих действий, а мы получаем своих неких торможений. Хотя, я скажу так, Владимир Путин жалел население. Почему спецоперация, почему отсутствие мобилизации? Да чтобы людей зря не дергать. Но пришла пора опереться на народ. Народ откликнулся железно. Так вот, мы две недели назад объявили. А ведь солдат – это не турист. Взял удочку и ласты и куда-то уехал к морю. Нет, на войну так не уходят. Надо принять человека, надо его обуть, одеть, экипировать, вооружить, подготовить, познакомить с обстановкой, в которую он попал, познакомить с солдатами, которые рядом в отделении строевом. Отделение строевое научить взаимодействовать с другим отделением, с тремя отделениями в одном взводе, взвод с ротой, роту с батальоном со всем. Это называется слаживание. Чтобы солдаты уже знали голос командира. Чтобы он подразделением своим командовал на строевой подготовке, а они уже, как тараканы ловили на флюидах его настроение», – объяснил Сладков.

Он подчеркнул, что с конца Великой Отечественной войны у России никогда не было опыта мобилизации такого масштаба, с необходимостью которой пришлось столкнуться в ходе СВО.

«У нас не было такого опыта, такой большой мобилизации. Да, в Афганистан собирали партизан, так называемых, из запаса, волосатых таких с пилоткой, смешных. Отправляли на войну, в первые месяцы. Да, отправляли в Чернобыль партизан, обманывая население, что их призывают на сборы какие-то, и отправляли в атомный реактор. Было такое. Но сегодня мы отправляем для участия в СВО. Все серьезно. Первое, что мы можем сделать – это собрать людей, собрали. Одеть. Ну, знаете, есть такие клоуны, которые в рейтузах ходят, там, по полигонам, но в основном все одетые и обутые. Значит работа тыла по тенденции своей, она в общем-то удовлетворительная. Да кому-то каски не хватило, кому-то бронежилета. Все придет», – заверил военкор.