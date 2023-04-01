Сладков пояснил, почему российская армия увязла на Донбассе

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На Донбассе российская армия продолжает буксовать из-за неспособности справиться с артиллерией ВСУ, которая, имея спутниковые разведданные НАТО и высокую точность, выбивает русских с только что занятых позиций.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы взять звероферму [в Марьинке], мы истратили 1480 снарядов и 6 барражирующих боеприпасов. Мы взяли штурмом эту звероферму, и отдали её обратно. Потому что у нас контрбатарейная борьба пока не на таком уровне находится, чтобы обеспечить удержание взятых позиций при помощи нашей артиллерии. То есть, нас артиллерия бьёт, и выгоняет с тех позиций, которые мы занимаем. Поэтому мы и Марьинку не можем взять. Продвигаемся в лоб там настолько быстро, настолько можем. Мы продвигаемся, уже находимся в «высотном» квартале. Но мы не можем охватить её полностью. Потому что захватываем опорные пункты, а удержать не можем. Сколько нужно боеприпасов, чтобы разорить эту Марьинку полностью, сравнять в песчаное поле, если мы на один штурм зверофермы тратим 1480 снарядов. Сейчас со снарядами небольшая диета, мягко говоря», – сказал военкор.

Он также дал понять, что российское командование не рассматривает нанесение ударов по ВСУ на новых участках.

«А зачем нам растягивать наши силы от Херсона до Белоруссии? Зачем нам так фронт раздвигать? Мы его только сузили в интересующих нас пределах. И нам есть, куда расширяться – в сторону Одессы, Приднестровья. Зачем нам превращать территорию, прилегающую к территории врага, во фронтовую? Это Курск, Брянск, Воронеж, Ростов. Это не умно, я считаю», – сказал Сладков.