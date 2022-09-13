Сладков: Россия потеряла инициативу. Нужно в 5 раз увеличить группировку СВО

13.09.2022  15:00 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

На харьковском направлении российские войска вынуждены были отойти по причине неравномерного соотношения количественных сил один к восьми в пользу ВФУ.

Об этом в эфире «Соловьев Live» поделился военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На харьковском направлении российские войска вынуждены были отойти по причине неравномерного соотношения количественных сил...

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«Ситуация непростая, это и так понятно всем. Мы потеряли инициативу и поэтому у нас получается картина «шаг вперед, два шага назад». Идем вперед, но на некоторых позициях хорошо проседаем. На мой взгляд, разница в тактике.

Мы ведем наступление по всем фронтам, поршнем огромные площади жмем, пытаемся прожать ситуацию, прожать границу.

А они накапливают силы на определенном участке и в режиме активной обороны наносят удары, прорывая, прокалывая нашу оборону и расширяя плацдарм.

По сути, они в обороне находятся. Контрудары, которые они совершенно серьезно называют «контратаками», приносят серьезные плоды – информационные, имиджевые и, собственно, тактические.

Мало того, они маневрируют. Собирают кулак для удара в одном направлении, в другом направлении. Нужно признать, мы, пока что, не имеем таких сил, чтобы не скапливать силы напротив этого кулака для отражения удара. Будет атака или нет – наши резервы поднимают подолы и бегут туда», – сказал журналист.

Он настоятельно порекомендовал озаботиться вопросом увеличения в несколько раз личного состава и безупречного оснащения сформированных воинских частей.

«Хотелось бы принять устойчивую, серьезную по количественному составу нашу линию действий. Раз в пять больше [людей] нужно, чтобы чувствовать РФ себя уверенно в этом конфликте.

Если мы оборонялись один к восьми… Они наступали на некоторых участках в харьковском направлении восемь к одному, то мы должны раз в пять увеличить количество. Это кроме доукомплектования штатных частей. Штатные части должны быть укоплектованы безупречно. Рота мотострелковая – 110 человек, танки и БМП. Чтобы так было», – призвал военный корреспондент.

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