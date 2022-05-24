Сладков сообщил об успехах ВС РФ

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Российская армия имеет значительные успехи на фронтах в ДНР, ЛНР и зоне проведения спецоперации на Украине, но рассказывать о них пока нельзя.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сладкова, это может сыграть на руку противнику и лишить преимущества.

«Огромное количество усилий, и мы сегодня не рассказываем это – я имею возможность снимать. Я совершенно, абсолютно, имею возможность снимать некие наши успехи коммуникационные, логистические, но я сам принципиально не хочу их показывать, не нацеливаю противника на эту тематику. Поверьте, успехи есть, ей богу! Просто я, как уже человек опытный, вообще гражданская моя специальность – это история. И история войны, примеры, за счет чего мы побеждали во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, поверьте, есть очень много острых тем, где есть чем похвастать. На территории ДНР, ЛНР, уже на Украине. Блин, сдерживаешь себя, это не самоцензура, поверьте», – заявил Сладков.