Сладков: Суровикин может запросить у Путина разрешение на более мощный удар

Новости Украины

Масштабы ударов, которыми сегодня подверглась военная и критическая инфраструктура Украины, говорят о том, что это решение не нескольких дней, а потому «калибровки» некорректно рассматривать, как месть, связанная с подрывом Крымского моста.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас тут мем появился или расхожее выражение: «Генерал Суровикин вышел на работу». Но я бы предостерёг расценивать так ситуацию. Для того, чтобы нанести такой очередной предупредительный удар по Украине, недостаточно нескольких дней, чтобы принять решение, составить план, обозначить цели и реализовать этот план на практике. Нет, это ход войны такой, он подсказывает нам какие-то методы, в том числе удары по энергообразующим пунктам и по СБУ, по коммуникациям Украины. Мы же видим, как накапливается оружие на линии фронта, со стороны Запада прибывающее. Поэтому я бы не сказал, что это месть за Крымский мост. Мы же давно уже живём вместе с президентом Владимиром Путиным во главе России и привыкли осознавать, что этот человек не принимает, и не реализует, какие-то решения под давлением обстоятельств. Это самостоятельный лидер, который действует по плану, выгодному России. Поэтому всё это часть войны, и мобилизация часть войны, прибытие сюда контингентов наших на Украину это часть войны, нанесение ударов. Сергей Лавров не так давно подтвердил, что красная линия – это передача Украине оружия, которое можно расценивать как дальнобойное, то есть это ракеты, которые могут лететь на сотню километров и свыше, это те боеприпасы, которые могут нанести серьёзный урон нашему населению и здесь, на территориях, которые вошли недавно в состав РФ, и в центре России. Поэтому я бы не характеризовал это, как срочный ответный удар», – сказал военкор.

Он выразил уверенность, что, если генерал Сергей Суровикин примет решение, и его утвердит верховный главнокомандующий, то удар может быть гораздо сильнее.

«Это ход войны. Они же стреляют по нашей территории? Около сотни ударов было нанесено в последнее время в Брянскую область, в Курскую область, в Белгородскую область, в Воронежскую область, в Ростовскую область. Это точно такая же операция, как они пытаются проводить, только мощнее. Россия же одна из самых мощных держав в мире. Поэтому ответ мощнее на эти акции. Это не месть, связанная с мостом. Это продолжение операции», – добавил Сладков.