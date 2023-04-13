«Слава американцам»: генерал ВСУ доволен прослушкой украинских властей

Анатолий Лапин.  
13.04.2023 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, США, Украина


Прослушка американскими спецслужбами украинских чиновников, о которой стало известно из масштабной утечки секретной информации Пентагона, говорит о том, что США не доверяют киевскому режиму и относятся к нему как к детям с опасной игрушкой.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прослушка американскими спецслужбами украинских чиновников, о которой стало известно из масштабной утечки секретной информации...

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«Что касается того, что американцы контролируют и заседания наших определенных должностных лиц и руководящего состава страны, ну, значит, отсутствует степень доверия, которое позволило бы не контролировать. Поэтому они контролируют все действия, чтобы дети не натворили беды и не игрались спичками, условно говоря. Но это как раз четкое подчеркивание того, что они будут контролировать все процессы, которые осуществляются», – сказал генерал.

 

«И я это абсолютно нормально поддерживаю, потому что наша оборона держится на двух основных факторах – это сопротивление украинского народа и материально-техническая помощь наших стратегических партнеров. Эти два фактора друг друга усиливают и то, что мы, слава богу и американцам, другим партнерам, которые нас поддерживают, и мы держимся. Потому что без материально-технической помощи ситуация была бы значительно более сложная», – заявил Кривонос.

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