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16.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Слава Богу, этого бандеровца убили» – мать уничтоженного боевика «Азова»

Новости Украины

После смерти одного из боевиков нацбата «Азов», родная мать из Луганска поблагодарила Бога, что «этот бандеровец» наконец мёртв.

Об этом в интервью журналистке Наталии Влащенко заявил бывший депутат Рады, экс-заместитель командира батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в Иловайске на груди у Олега Аксёненко взорвалась граната, это 20 летний парень с Луганска, фанат Луганской «Зари», он был бойцом «Азова», когда лично Моторола кинул гранату, и его не довезли до госпиталя, я плакал сутки. Это был такой жизнерадостный парень, он часто ездил со мной в Киев и сопровождал в разведку в Мариуполе.

Чтобы ты понимала, моя помощница и кума Анна Сенник, она тогда была пресс-секретарём «Азова», звонит его маме, потому что у нас не хватило сил позвонить, она звонит и говорит: «Ваш сын погиб», а его мать говорит: «Слава Богу, этого бандеровца убили»», – рассказал Мосийчук.

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