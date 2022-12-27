«Слава Богу, ядерное оружие вырвали из рук украинских дебилов» – военкор

27.12.2022  18:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Ядерная демилитаризация Украины в 90-е проходила не то чтобы не гладко, однако последнюю партию боеголовок вывозили из страны в страшной спешке, наплевав на все требования безопасности.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ядерная демилитаризация Украины в 90-е проходила не то чтобы не гладко, однако последнюю партию...

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Радиоведущий напомнил о милитаристских заявлениях украинского руководства, когда главком ВСУ Залужный ещё за полгода до СВО говорил, что хотел бы на американском танке прокатиться по Красной площади и Арбату, а потом в Мюнхене президент Зеленский говорил о Будапештском меморандуме, намекая на то, что Украине надо вернуть ядерное оружие.

«Слава Богу, у этих дебилов забрали ядерное оружие, как чувствовали», – прокомментировал Стешин.

Он добавил, что изучал тему изъятия у Украины ядерного оружия, и поделился любопытным фактом.

«Последние ядерные боеголовки в нарушение всех требований безопасности вывозили на самолётах, а не железнодорожным путём. Поняли, что они попробуют их задержать. Они уже создали род войск под ядерное оружие, несмотря на Будапештский меморандум, о котором они сейчас так любят рассказывать.

Забрали, и слава Богу. Один из самых умных поступков ельцинского периода. Кстати, и Запад очень активно, и Штаты финансировали эту ядерную демилитаризацию Украины. Да, как чувствовали», – рассказал военкор.

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