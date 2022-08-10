«Слава детонации!» – киевский политолог призвал к ракетным ударам по Белоруссии

Новости Украины

У Украины, наконец, появились ракеты, о чём свидетельствуют взрывы на военном аэродроме в Сакском районе Крыма, а потому настал переломный момент, и на очередь приоритетной цели должна встать белорусская гражданская и стратегическая инфраструктура.

Об этом на своем YouTube-канале заявил разыскиваемый в РФ за призывы к убийству российских журналистов киевский политолог и пропагандист Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы на месте Белоруссии тоже не расслаблялся. Вопрос, сколько будет продолжаться эта ситуация, когда территория Белоруссии используется для того, чтобы наносить по Украине удары, не такой уж и долгий, потому что рано или поздно нам это надоест, и мы начнем ***шить ракетами, а учитывая территорию Белоруссии – сравнительно небольшую, можно будет достать практически все. Мы начнем так же уничтожать системно все заводы стратегические, которые там есть. Все эти «МАЗы», заводы калийных удобрений в Гомеле, в Полоцке, в Мозыре нефтеперерабатывающие (предприятия – ред.), которые 20% ВВП подают. За это все вам придется, с*кам, платить, потому что вы причастны к разрушению Украины, нападению вместе с Путиным. Украина не наносила ответные удары только по той причине, что накапливала силы для того, чтобы их наносить и иметь возможность держать периметр. И надеясь на благоразумие этого усатого долб***, который судорожно виляет хвостом и пытается пропетлять между Путиным и Западом, думая о сохранении власти», – истерил Романенко.

Он убеждён, что после 24 февраля Белоруссия для Украины – «законная цель».

«Но поскольку Белоруссия до сих пор используется, с ее территории боеприпасы ввозятся… Они же там сейчас расконсервировали боеприпасы, старую технику, и это все будет использоваться по Украине. Это все – законные цели после 24 февраля. Для украинских ракет это – все. Я надеюсь, что наступит то утро, когда белорусы проснутся от завывания тревоги и начнут испытывать всю ту гамму чувств, что испытывают украинские женщины, дети, старики. Украинцы, поздравляю с тем, что обозначился новый этап войны, переход ее в качественно другое русло. Украина получила возможность наносить ракетные удары. Эти возможности будут увеличиваться. Чем дальше они будут (развиваться – ред.), тем больше, и тут остается сказать только одно: слава Украине, героям слава! Слава детонации!» – вещал разыскиваемый.