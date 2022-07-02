«Слава Эрдогану!» – бежавший из РФ либерал призывает Киев броситься в ноги Турции

02.07.2022  17:44 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина
Новости Украины

С точки зрения внешней политики, украинский президент, министры должны не терять время и уже начинать умасливать президента Турции Эрдогана.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил беглый российский оппозиционер Дмитрий Гудков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С точки зрения внешней политики, украинский президент, министры должны не терять время и уже...

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По его мнению, Запад может попытаться решить проблему разблокировки украинских портов силами Турции.

«Мне кажется, что НАТО схитрит сейчас, сунется в эту проблему с мощным, серьезным флотом Турции и, таким образом, решит проблему, избегая прямого столкновения и не провоцируя (на ответные действия РФ – ред.)», – сказал Гудков.

В свою очередь, считает либерал, для того, чтобы Эрдоган выступил на стороне Украины, киевским властям необходимо задобрить президента Турции почетным статусом «спасителя мира».

«Сейчас Украине нужно поактивнее давить на Турцию, в хорошем смысле этого слова, в позитивном. Ведь Турция тоже заинтересована поднять свой имидж как державы, решающей мировые проблемы. Представляете, Эрдоган пришел и решил мировую проблему, и десятки миллионов жизней спасены. «Слава Эрдогану!» – поют соловьи, «Слава Эрдогану» – поют дельфины. Думаю, для него это тоже выгодно. Мне кажется, с точки зрения внешней политики, украинский президент, министры должны еще раз сказать: «Ребята, давайте. Мы – ждем. Мы в вас верим», – объяснял беглый либерал.

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