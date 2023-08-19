«Слава Искандеру!» – российская ракета разнесла презентацию производителей украинских дронов

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Сегодня российская ракета поразила центр Чернигова. Изначально сообщалось, что удар пришелся по офису СБУ, но эта информация не подтвердилась.

Оказалось, что ракета поразила здание местного драмтеатра, что попало на видео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удар в Черниговской области был нанесен по зданию Драмтеатра, где в этот момент при поддержке Черниговской областной военной администрации проходила презентация украинских производителей БПЛА, представителей летных школ и военных. Интересно, что презентацию обещали провести в безопасном месте, точный адрес которого сообщали лишь за 4 часа до события. Не помогло…», – пишет паблик «Военный осведомитель.

Эту информацию подтвердила участник мероприятия, волонтер ВСУ и глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

Она подтвердила удар, но не стала называть место, хотя на видео четко виден прилет по драмтеатру. Она пожаловалась, что часть участников не пошла в укрытие, когда была объявлена воздушная тревога.

При этом конкретное место, по ее словам, сообщили лишь проверенным людям, проверкой которых сейчас занимается СБУ.

Популярный украинский паблик «ЗеРада», имеющий под 400 тысяч подписчиков, резко критикует местные власти за такого рода презентацию

«Ещё раз можем сказать: избегайте нахождения рядом с объектами, которые вызывают военный интерес. Вам жизнь и здоровье никто не вернёт! И вопрос к местным властям: неужели вы не понимали, что во время, когда 90% раздражения РФ приносят дроны, проводить выставку дронов в 30 км от границы в центре города – подвергать риску горожан. Это как красная тряпка для быка. При этом все понимают, что реальная коллаборация отрасли дронов происходит без объявлений и публичности», – возмущается тг-канал.

Примечательно, что местные власти утверждают, что проведение мероприятия с ними не согласовывалось.