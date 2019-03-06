06.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Посол США в Киеве Мари Йованович выступила с публичными требованиями к властям Украины о проведении кадровых перестановок – под предлогом недостаточно активной борьбы с коррупцией.

Майданщики, обычно остро реагирующие на каждую попытку «российского вмешательства во внутренние дела», предпочли не заметить наглого поведения американцев.

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«Должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор», – сказала Йованович.

Она также призвала Верховную Раду восстановить статью УК о незаконном обогащении и отменить депутатскую неприкосновенность.

Наблюдатели расценили выступление Йованович как неприкрытые указания марионеточным властям в Киеве.

«Антикоррупционная прокуратура была создана по требованию США, как орган надзора внешних управляющих над коррупцией колониального майданного режима. А теперь американский посол требует увольнения директора своих же надзирателей», – поясняет экс-кандидат в мэры Одессы Игорь Азаров.

«Посол США на Украине требует уволить антикоррупционного прокурора Украины! Причем, официально и в своём выступлении, опубликованном на сайте посольства США. И где тут вмешательство?! Почему бы послу РФ в США не потребовать уволить спецпрокурора США Мюллера?!» – комментирует представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Слава колонии! Туземцам слава!» – уточняет глава организации «Жилищный союз Украины» Александр Скубченко.

Слова Иованович – наглядная демонстрация «степени поражения суверенитета Украины при нынешних властях со стороны США», считает российский сенатор Константин Косачев.

«Революция достоинства» ушла в свисток. Рулит страной посол США, и это ни у кого там не вызывает ни смущения, ни возмущения. А украинский президент тем временем даже специально выезжал на встречу со спецпредставителем американского Госдепартамента (по протоколу уровень раз в десять ниже, не меньше) из столицы в Одессу. Национальное достоинство реализовано по дешёвке», – язвительно комментирует Косачев.