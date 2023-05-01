«Слава русскому оружию»: нацболы провели акцию у немецкого консульства

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Два активиста незарегистрированной партии «Другая России» (бывшая НБП Эдуарда Лимонова) провели сегодня акцию у консульства Германии в Санкт-Петербурге в знак протеста против ареста немецкого нацбола Марселя Якобса.

Кирилл Травкин и Виктор Зайцев приковали себя наручниками к водосточной трубе напротив консульства и принялись выкрикивать лозунги: «Хочешь 41-й – получишь 45-й», «Фашистское консульство к чертям собачим», «Долой фашистов из Ленинграда», «Слава русскому оружию и Русской весне».

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К нацболам вышел один полицейский, который отобрал у них плакаты и сумки и вызвал подкрепление, чтобы снять наручники.

Когда подкрепление прибыло, протестующих отсоединили от трубы, посадили в автозак и провели воспитательную беседу. По словам нацболов, им сказали:

«Чего вы хулиганите, когда надо украинцев ловить».

В итоге их отпустили без протоколов.

Марсель Якобс – немецкий нацбол, выступающий против русофобии в Германии и поддержавший СВО.

За ведение телеграм-канала «Другая Германия», который немецкие власти обозначили как «террористическую группу», его арестовали в августе прошлого года. Он может получить до 3 лет заключения в немецкой тюрьме.