«Слава Украине!» – через судью-потеряшку Зеленский послал Порошенко черную метку

17.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Видеообращение украинского экс-судьи Николая Чауса, который был похищен в Кишиневе два месяца назад, появилось в специально созданном для этого телеграм-канале.

«Как видите, я жив, здоров, и все у меня в порядке. В данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. Кроме того, все мои конечности на месте, и челюсть без видимых повреждений. В данное время не могу сообщить о своем месте нахождения, но вынужден сказать о себе, потому что многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении», – говорит на видео Чаус.

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Он утверждает, что его никто не похищал, хотя очевидцы в Кишиневе сообщали: неизвестные силой запихивали экс-судью в машину на глазах у растерянного маленького сына. В молдавской столице Чаус проживал с 2016 года, когда против него на Украине было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

«В первую очередь хочу обратиться к своей жене. Светлана, прости меня за то, что тебе и нашим детям пришлось пережить, но так надо было сделать. Ближайшее время, обещаю, все наладится. А те, кто виновен в наших бедах, понесут заслуженное наказание. Касательно похищения хочу сказать, оно действительно было, но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, тем самым заставляя находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти. В ближайшее время я намерен появиться в Украине со своими адвокатами и дать ответ на все вопросы, в том числе и те, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ДПР. Слава Украине!» — сказал Чаус.

Примечательно, что его молдавские и украинские адвокаты пребывают в растерянности.

«Видео странное. Очень трудно сказать, настоящее оно или нет, но у него очень грустные глаза. Со мной на связь он не выходил», — сказал адвокат Юлиан Балан сайту NewsMaker.

Другой адвокат «потеряшки» Ростислав Кравец считает, что видеообращение было записано под давлением, а сам экс-судья находится на Украине под контролем спецслужб.

«Появление такого видеообращения значит, что Чаус не на свободе. Его контролируют некие лица и, вероятнее всего, история с причастностью к его похищению из Молдовы украинских спецслужб подтверждается. Во-первых, видно, что Чаус читает свое обращение по бумажке. В глаза бросается его заявление о том, что его никто не похищал. То есть он делает вид, что добровольно где-то сам скрывается. А те десять человек, против которых возбуждено уголовное дело в Молдове, якобы к этому не причастны. Выглядит это крайне неубедительно», – заявил Кравец сайту «Страна.ua».

Жена Чауса Светлана отметила, что муж ведет себя неестественно, у него странные мимика и манера речи. Он в чужой рубашке и обращается к ней полным именем, чего никогда не делал.

«Видно, что он не согласен с тем, что говорит. Но он чересчур спокойный. Если бы он говорил от себя, он был бы более эмоциональным. Думаю, ему написали и дали прочитать этот текст», – сказала Чаус.

Блогер и политик Анатолий Шарий уверен: видеообращение Чауса появилось спустя два месяца, потому что похитители ждали, пока заживут следы побоев. Он продолжает утверждать, что экс-судью содержат на одной из баз Главного управления украинской разведки.

«Идет посыл Порошенко, Грановскому и компании. Они виновны в этих бедах, потому что именно Порошенко организовал уход Чауса за границу. В этом ему способствовал нынешний замглавы офиса президента Андрей Смирнов», – сказал Шарий.

По его информации, изначально похитить Чауса было поручено офисом президента львовской организованной преступной группировке. Но они не справились, испугавшись охраны чауса, и тогда за дело взялись спецслужбы. Все участники операции представлены к правительственным наградам.

Слова Шария подтверждается информацией, которая публиковалась в молдавских и украинских СМИ в течение тех двух месяцев, пока об экс-судье ничего не было слышно. В частности сообщалось, что Чауса вывезли на Украину в багажнике автомобиля «Toyota RAV 4», принадлежащего посольству Украины, за рулем находился военный атташе данного посольства Сергей Сметанюк.

Журналисты украинского сайта «Следствие.Инфо» и молдавского RISE получили копии паспортов десяти человек, участвовавших в похищении. По меньшей мере двое из них напрямую связаны с военной разведкой Украины, а еще один ㅡ уволенный чиновник национальной полиции.

В прессу просочились данные о том, что Майя Санду безуспешно пыталась обсудить разразившийся скандал с Зеленским, но тот упорно не брал трубку. В итоге молдавский МИД вручил украинскому послу официальную ноту по поводу Сметанюка.

Наконец, несколько дней назад молдавская полиция задержала гражданина Украины Ярослава С., который подозревается в соучастии в похищении Чауса недалеко от границы.

Таким образом, версия о добровольном исчезновении украинца в Молдове никого не убеждает. Напротив, все наблюдатели уверены: Чаус понадобился Зеленскому как источник компромата на одного из наиболее сильных политических конкурентов Петра Порошенко. Ведь именно этот судья в 2015 году принимал решение об аресте днепропетровского бизнесмена Геннадия Корбана, близкого к олигарху Игорю Коломойскому. Считается, что он действовал под давлением тогдашнего президента Петра Порошенко.

Читатели «Комсомольской правды в Молдове» обратили внимание, что, если видеофайл из тг-канала Чауса скачать, то он называется «Привет, Петр Алексеевич!».

Видеообращение – это первое публичное сообщение на канале, но по счету оно является шестым, но предыдущие сообщения удалены. Адрес электронной почты, на который зарегистрирован канал, анонимный.

«Судя по резко спавшему присутствию Порошенко в медиапространстве с момента похищения Чауса, на мой взгляд, все, и в том числе Порошенко, считают, что у Чауса есть какая-то информация о своем похищении и причастности пятого президента к этому», – заявил «Стране.UA» адвокат Ростислав Кравец.

В приписке к своему видеообращению Чаус заявил, что готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали его с 2016 года.

«Но это очень (!) влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности», – написал Чаус.