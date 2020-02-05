«Слава Украине» не помогло: В Киеве подозревают Эрдогана в страшной «зраде» по Крыму

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Истинной целью недавнего визита резидента Турции Реджепа Эрдогана в Киев могло быть посредничество для возобновления подачи воды в Крым.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Туки, Эрдоган выступает посредником между США, Россией и Украиной. Бывший чиновник также заявил, что Турция активно сотрудничает как с Крымом, так и с республиками Донбасса, закупая у последних уголь.

«Идея возобновления поставок воды в Крым жива. Более того, она развивается. Антиукраинская, антинациональная, антигосударственная идея существует и развивается. Для прикрытия этой схемы действующая власть может использовать следующие тезисы: «Все люди – братья», «там наши граждане», «страдает мирное население», «нарушаются гуманитарные права мирного населения».

Кроме того, я вполне допускаю, что в сговоре Путин, Козак с одной стороны и Зеленский, Ермак с другой при посредничестве Эрдогана. Возобновление водоснабжения может быть использовано как условие для освобождения украинских заключенных.

Но настоящая цель совсем другая. К чему же тут Турция и ее президент Эрдоган? В четырехугольнике Украина-Россия-Турция-США у всех абсолютно, без исключения, у всех участников между собой очень непростые отношения. Что касается Турции, то внешне Турция всегда поддерживает Украину, всегда заявляла о том, что она не признает аннексию Крыма, но в то же самое время это не мешало Турции нелегально сотрудничать с аннексированным Крымом и быть одним из наибольших потребителей незаконно добытого угля с оккупированного Донбасса. Именно Турция является наибольшим потребителем угля, который добывается незаконным способом на оккупированном Донбассе и через российский порт Таганрог под видом российского угля попадает в Турцию.

Неоднократно были случаи, когда президент Эрдоган выступал в качестве посредника между Украиной и Россией. То есть, это дает мне основания предположить, что Эрдоган был использован в качестве посредника и относительно вопросов возобновления водообеспечения аннексированного Россией Крымского полуострова», – заявил Тука.