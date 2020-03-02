«Слава Украине!» – Потап и Настя Каменских теперь славят ВСУ бандеровским кличем

02.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Популярный украинский шоумен, певец Потап устроил публичный сеанс СУГСа (сокращенно от лозунга националистов «Слава Украине – Героям Слава») во время записи одного из выпусков шоу «Голос».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», перед судьями, сидящими спиной к вокалисту, выступил лейтенант ВСУ Василий Процюк, перепевший песню «Прости» музыканта Сергея Бабкина.

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После его выступления, когда кресла членов жюри развернулись, и судьи увидели военного офицера, Потап подскочил и закричал: «Мы очень уважаем наши Вооруженные Силы. Правда? Слава Украине!.. Можно я вам пожму руку и поблагодарю? Вот эти парни, они герои, все для нас – где бы они не служили. Без них мы не можем представить Украину».

А его супруга, популярная певица Настя Каменских захотела расцеловать «героя»: «Можно я вас поцелую, пожалуйста?».

Напомним, несколько лет назад Потап и Настя оказались в центре скандала, когда во время одного из своих выступлений в России Потап снял штаны и поблагодарил россиян за теплый прием.

«Ребята, официально заявляю от всех украинских артистов: Россия, спасибо за то, что вы нас принимаете!», – заявил Потап, после чего нарвался на жесткую критику за свои высказывания со стороны украинских националистов.