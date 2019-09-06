06.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Транспорт, Украина
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«Слава Украине» разоблачил президента Белоруссии

Белорусская оппозиционная пресса взахлеб обсуждает «разоблачение» президента страны Александра Лукашенко, который ранее заявил, что Илон Маск подарил ему автомобиль «Тесла».

О том, что Маск подарил ему «Теслу» Лукашенко то ли сообщил, то ли пошутил в разговоре со школьниками 2 сентября.

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«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил», –сказал Лукашенко.

Официальная пресс-служба эти слова цитировать не стала. Белорусские оппозиционеры сразу стали трактовать заявление Лукашенко как безответственную ложь, но доказательств не приводили.

«Разоблачить» президента Белоруссии взялся пользователь с патриотическим ником «Слава Украине».

Он поинтересовался у Маска в «Твиттере», дарил ли он «Теслу» Лукашенко. Изобретатель ответил отрицательно.

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