«Слава Украине» разоблачил президента Белоруссии

06.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиционная пресса взахлеб обсуждает «разоблачение» президента страны Александра Лукашенко, который ранее заявил, что Илон Маск подарил ему автомобиль «Тесла».

О том, что Маск подарил ему «Теслу» Лукашенко то ли сообщил, то ли пошутил в разговоре со школьниками 2 сентября.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня есть электрическая машина «Тесла», я иногда ее тестирую. Маск подарил», –сказал Лукашенко.

Официальная пресс-служба эти слова цитировать не стала. Белорусские оппозиционеры сразу стали трактовать заявление Лукашенко как безответственную ложь, но доказательств не приводили.

«Разоблачить» президента Белоруссии взялся пользователь с патриотическим ником «Слава Украине».

Он поинтересовался у Маска в «Твиттере», дарил ли он «Теслу» Лукашенко. Изобретатель ответил отрицательно.