«Слава Украине? Ты бы еще зиганул!» – депутат про обращение Зеленского к Путину

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

России пора прекращать дипломатичную риторику в отношении Киева и называть вещи своими именами.

Об этом в своём выступлении в Донецке на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс всегда был русским, он никогда не был никаким другим регионом. Такие слова, как «забой», «лава» – вообще на украинском даже слов таких нет. Даже в Амвросиевке было последнее обращение в СССР, чтобы приняли обратно в состав РСФСР Донбасс, это был август 41-го года, когда немцы стояли здесь рядом, ещё не захватили, но уже были здесь. Тогда ещё было обращении. И сегодня. Разница-то в чём?» – заявил Журавлёв.

«Когда этот кровавый клоун выходит и рассказывает, что Путин с ним должен встретиться. Ты кто такой, чтобы с тобой встречаться? Вообще ты кто, чтобы взять и с тобой встретиться?

Ладно, если ты хочешь обратиться, чтобы тебя услышали, но ты заканчиваешь нацистским приветствием – «Слава Украине!» Да ты бы ещё зиганул и сказал «Хайль Гитлёр!», и тогда бы с тобой все встретились. Идиот, просто совсем ни о чём …

Он как играл этого клоуна, так и продолжает его играть. Я с людьми говорил, которые живут на Украине, а мы разницы не видим ни в чём, 95-й квартал просто переехал в Киев и там играет то же самое. И мы должны к этому серьёзно относиться?» – добавил депутат.

«Ну ладно бы к ним можно так и относиться, но я сегодня проснулся здесь от взрывов снарядов. Именно так, от канонады, я её не слышал там с 2016 года. Сегодня я услышал. Мы должны сами строить эти черты, действительно должны рисовать сами, проводить. Вопрос такой, я не дипломат и может это проблема или наоборот хорошо – где провести эту «красную черту»?

Но до тех пор, пока мы будем называть наших врагов партнёрами, я не знаю, где эта красная черта будет проходить. Они – враги, а не партнёры. Это же понятно, что враги. И при таких партнёрах врагов, действительно, не надо», – заключил Журавлёв.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский у себя в Facebook обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», – сказал Зеленский.