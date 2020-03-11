Славивший Евромайдан политолог Карасёв теперь рассказывает об успехах России
Санкции помогли Российской Федерации ускорить реализацию импортозамещения и наладить на своей территории выпуск продукции, которая ране поставлялась из-за рубежа.
Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Украина, по словам эксперта, сегодня может развивать свою промышленность только в кооперации с Россией и странами СНГ.
«Многие эксперты авиационные посчитали, что наш «Мотор Сич» может сейчас работать только на ремонт и модернизацию старых двигателей, старых самолетов, вертолетов советских. Но пока его можно спасти, но только в кооперации с авиастроением России и стран СНГ. Или тогда Китаю надо продавать, но американцы не дают, – потому что они не хотят Китаю…
Поэтому – мы будем сейчас технологически обновляться, мы будем вступать в гонку за новые технологии или мы аграрная просто страна и сфера услуг?» – заявил Карасев.
Он сообщил, что за последние годы Россия построила на своей территории несколько современных заводов: «Если технологии мы можем развивать сегодня, в том числе, в кооперации с Россией, во-первых, как политику внешнюю выстраивать? На каких условиях, как договариваться, о чем договариваться?
Да и захотят ли теперь они уже?
Потому что у них импортозамещения пошло, там заводы, Пермский завод они построили как «Мотор Сич», Климовский завод, Ленинградская область, тоже моторостроительный. Импортозамещение идет, у них ресурса больше для того, чтобы… Школы научные остались у них, инженерные школы остались», – перечислил Карасев успехи россиян.
Спасибо!
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