Арестованный в Лондоне за попытку незаконных финансовых операций экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пытается доказать, что его жизнь под угрозой из-за возможного преследования российских спецслужб.

Такую линию для своего подзащитного выбрал адвокат Тоби Кэдмен, входящий в Ассоциацию адвокатов Украины и занимающий активную русофобскую позицию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает ТАСС, адвокат настаивал на неразглашении места проживания Овсянникова в Лондоне, якобы эта информация может навести российские спецслужбы на экс-губернатора. В таком случае судья предложил отправить подсудимого в тюрьму из-под домашнего ареста, чтобы обеспечить безопасность. В Лондоне у Овсянникова дом, где он обязан быть с 21:00 до 08:00, а все передвижения экс-губернатор отслеживают через GPS.

По условиям освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта. Депутат Заксобрания Севастополя, телеведущий Антон Пархоменко, задается вопросом – откуда у российского чиновника, который только недавно занимал руководящие посты, паспорт гражданина Великобритании?

«Откуда у Дмитрия Овсянникова гражданство Великобритании – вопрос далеко не праздный. Получить его в сжатые сроки (то есть после увольнения со всех государственных постов в России) было практически невозможно. А значит, подданным её величества он стал гораздо раньше. Получается, российским Севастополем управлял британский гражданин? Так это или нет – пока не установлено», – отмечает Пархоменко.

Он же обратил внимание на личность адвоката Овсянникова – Тоби Кэдмена. Как указано на официальном сайте защитника, он имел отношение к целому ряду резонансных дел. В частности, в разделе «защита информаторов» описывается участие в защите Челси Мэннинг – трансгендера, который обнародовал данные об убийствах мирных жителей в Ираке и Афганистане армией США.

«Страница адвоката в социальной сети демонстрирует его приверженность к поддержке Украины. Это не дань политической моде, а принципиальная позиция. Ещё в 2022 году Тоби Кэдмен вступил в Ассоциацию адвокатов Украины. В связи с этим было опубликовано интервью, в котором он заявил следующее: «Российская агрессия против украинского народа является оскорблением всего, во что я верю, и виновные должны быть привлечены к ответственности посредством независимого, прозрачного и законного судебного процесса». На странице лондонского адвоката Дмитрия Овсянникова в социальной сети находим также его заявление о том, что президенту России «место не за столом переговоров, а на скамье подсудимых». Кэдмен критикует действия России в Сирии и репостит материалы организации «Белые каски», которая прославилась съёмками военных фейков. В общем, из всех адвокатов британской столицы Овсянников выбрал самого отъявленного русофоба. Совпадение? Не думаю!», – подчеркивает в своем сюжете Пархоменко.

И сколько таких участков – никто не знает. Севреестр провел сверку с УМВД и внес данные о гражданах, которые уже получили паспорта РФ. Что делать с остальными – никто не знает. Юрист отмечает, что ДИЗО подавал иски по изъятию, но это не носило массовый характер. Кроме того, огромный пласт работы предстоит по выявлению иностранных собственников, права которых не зарегистрированы в ЕГРН.

По некоторой информации, озвученной в эфире «Первого севастопольского», экс-губернатор Севастополя был делегирован в Лондон договариваться о земле – свободных наделов в городе и его округе нет, а собственники, проживающие за рубежом, не регистрируют свои права в ЕГРН, но сохраняют их по конституции. Но, видимо, талантов переговорщика у Овсянникова нет, поэтому его сдали организации, занимающейся противодействием незаконным финансовым операциям.

К слову, талантов хозяйственника у Овсянникова тоже не оказалось, поскольку в Севастополе до сих пор расхлёбывают последствия его преобразований. Например, сейчас власть занимается ремонтом фонтанов в «Парке Победы», на которые были списаны сотни миллионов рублей, но хлипкие конструкции уже разваливаются.