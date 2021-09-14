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14.09.2021 19:29 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
беспредел, Дзен, Криминал, миграция, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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«Славяне – такие же» – Варламов встал на защиту мигрантов, изнасиловавших и убивших пенсионерку в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился закрыть общежитие для мигрантов под Сергиевым Посадом. Его...

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился закрыть общежитие для мигрантов под Сергиевым Посадом. Его обитателей уже вывезли в неизвестном направлении.

Вчера вечером этого потребовали возмущённые жители села Бужаниново, собравшиеся на стихийный митинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом стало убийство 67-летней пенсионерки, которую до этого изнасиловали. Тело было брошено у железной дороги.

Женщины на митинге утверждали, что подвергаются систематическим приставаниям со стороны мигрантов.

В СК РФ сообщили, что по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержано «двое граждан одного из соседних государств» 1988 и 1984 годов рождения, заявило ведомство. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев уточнил, что речь идет о двух гражданах Таджикистана, которые работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе. Подозреваемым уже предъявлено обвинение.

«Можно за многое ругать современную русскую власть. Но чего у нее не отнять – так это вот такого подхода: «Если жители настроены против – ему там не место». «Политические тяжеловесы» сменились нормальными людьми – не политическими и не тяжеловесами. Зато способными понять эту вот простую и недоступную доисторическим «политическим тяжеловесам» мысль: если жители против – значит, они в своем праве. Удивительно, что на понимание этого пришлось угробить целые девяностые и целые нулевые», – написал в своем телеграм-канале журналист RT Максим Кононенко.

Зато либералы посчитали закрытие общежития неслыханной жестокостью. Блогер Илья Варламов считает, что «война с мигрантами» традиционно развертывается в России перед каждыми выборами.

«Вот же, дорогой избиратель, виновник всех твоих бед! Это мигранты ссут в подъездах, грабят, насилуют, отнимают рабочие места! Сейчас депортируем всех – и вот тогда заживём! Сразу после выборов из новостей удивительным образом пропадает истерия насчёт понаехавших.

“Но ведь мигранты совершают преступления!” – скажете вы. Да, совершают, как совершают их все. Обратите внимание, что в последних историях с педофилами и маньяками преступники были вполне себе славяне.

Если рассуждать логически, то мы увидим немного другую картину. Трудовые мигранты в России – самый незащищённый и бесправный класс. Их кошмарят менты, их обманывает работодатель, они живут в ужасных условиях. Процент преступлений у людей, оказавшихся на социальном дне, всегда выше. И совершают они преступления не от того, что они узбеки, таджики или киргизы. И тут вместо того, чтобы изливать свой гнев на мигрантов, стоит спросить: а кто виноват в этом?», – бредил Варламов.

Напомним, из 9,8 млн въехавших в Россию мигрантов трудовые патенты только у миллиона. За последние два месяца в Москве произошло 11 массовых драк с их участием.

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