«Славяне – такие же» – Варламов встал на защиту мигрантов, изнасиловавших и убивших пенсионерку в Подмосковье

14.09.2021 19:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился закрыть общежитие для мигрантов под Сергиевым Посадом. Его обитателей уже вывезли в неизвестном направлении.

Вчера вечером этого потребовали возмущённые жители села Бужаниново, собравшиеся на стихийный митинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Поводом стало убийство 67-летней пенсионерки, которую до этого изнасиловали. Тело было брошено у железной дороги.

Женщины на митинге утверждали, что подвергаются систематическим приставаниям со стороны мигрантов.

В СК РФ сообщили, что по подозрению в изнасиловании и убийстве пенсионерки задержано «двое граждан одного из соседних государств» 1988 и 1984 годов рождения, заявило ведомство. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев уточнил, что речь идет о двух гражданах Таджикистана, которые работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе. Подозреваемым уже предъявлено обвинение.

«Можно за многое ругать современную русскую власть. Но чего у нее не отнять – так это вот такого подхода: «Если жители настроены против – ему там не место». «Политические тяжеловесы» сменились нормальными людьми – не политическими и не тяжеловесами. Зато способными понять эту вот простую и недоступную доисторическим «политическим тяжеловесам» мысль: если жители против – значит, они в своем праве. Удивительно, что на понимание этого пришлось угробить целые девяностые и целые нулевые», – написал в своем телеграм-канале журналист RT Максим Кононенко.

Зато либералы посчитали закрытие общежития неслыханной жестокостью. Блогер Илья Варламов считает, что «война с мигрантами» традиционно развертывается в России перед каждыми выборами.

«Вот же, дорогой избиратель, виновник всех твоих бед! Это мигранты ссут в подъездах, грабят, насилуют, отнимают рабочие места! Сейчас депортируем всех – и вот тогда заживём! Сразу после выборов из новостей удивительным образом пропадает истерия насчёт понаехавших. “Но ведь мигранты совершают преступления!” – скажете вы. Да, совершают, как совершают их все. Обратите внимание, что в последних историях с педофилами и маньяками преступники были вполне себе славяне. Если рассуждать логически, то мы увидим немного другую картину. Трудовые мигранты в России – самый незащищённый и бесправный класс. Их кошмарят менты, их обманывает работодатель, они живут в ужасных условиях. Процент преступлений у людей, оказавшихся на социальном дне, всегда выше. И совершают они преступления не от того, что они узбеки, таджики или киргизы. И тут вместо того, чтобы изливать свой гнев на мигрантов, стоит спросить: а кто виноват в этом?», – бредил Варламов.

Напомним, из 9,8 млн въехавших в Россию мигрантов трудовые патенты только у миллиона. За последние два месяца в Москве произошло 11 массовых драк с их участием.