Славянки на экспорт, славянки на эскорт?

06.04.2021, Москва, Платон Беседин

Новости Украины

Они обиделись, помню. Когда я опубликовал статью «Время шлюх» – о том, как некоторые россиянки позорят страну своим поведением на чемпионате мира по футболу. Это когда они охотились за сексом с иностранцами ради денег или просто так, ради интереса. Ох, что тогда поднялось: как вопили они! Россиянок унизили, бедненьких.

Набежали странные феминистки, создавшие петицию за то, чтобы меня судили. Мол, запрещает спать, с кем нам нравится – проклятый женоненавистник. Ещё, помню, были мужики-шовинисты. Что-то вроде идиотического «Мужского государства» – те, кто оскорбляет женщин. Попытались использовать мою статью в своих интересах – как манифест.

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Ещё были депутаты, писатели, журналисты – возмущались, хрюкали. Но так и не поняли главного. Вообще не поняли, когда я писал о том, что та матрица ценностей, которая есть сегодня в России, на Украине, в Белоруссии, на славянском пространстве, воспитывает продажность как метод. Воспитывает желание сладкой жизни, для которой не надо прилагать никаких усилий, не считая походов в салоны красоты. И главное – вам никогда никто не расскажет о порядочных труженицах. Никто не услышал моего посыла тогда.

И вот новость – голые девицы сфотографировались на балконе роскошного отеля в Дубае. Объяснения тому даются разные. Одни заявляют о причастности питерского фотографа. Другие – о том, что с девицами должны были развлекаться богатенькие арабы. Третьи говорят о некоей рекламной кампании.

Не суть. Что важно – в центре скандала опять славянки – украинки, жительницы других стран СНГ. (Участие россиянок в группе девушек впоследствии было опровергнуто СМИ). Но скажите мне, почему подобное происходит именно с ними? Почему не с австралийками или француженками? И почему весь мир всё больше воспринимает славянок как проституток, которые заполоняют мир, чтобы зарабатывать своим телом? Устраивает ли это нас? Сомневаюсь.

Повторю то, что сказал два года назад – наши девушки светлые и чистые, но об этом современная матрица не говорит ни слова. Это наше телевидение забито эскортницами и проститутками, а о настоящих героинях – ни слова. Это наши медиа создают образ русской распутной девки. А истории, подобные той, что случилась в Дубае, лишний раз упрочняют данный образ.

Вас это устраивает? Лично меня нет. И не хочу, чтобы к образу русского злодея-мафиози добавился ещё и образ славянской шлюхи, атакующей мир. Не наше это, но мы почему-то такой идиотской пропаганде всякий раз способствуем.