Славянск «освободили» от русского языка

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В подконтрольных Киеву городах Донбасса не остаётся начальных школ, где дети могут учиться на родном языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент «Фонда свободных журналистов имени Вячеслава Черновола» Дмитрий Пономарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Славянске, первом городе Украины, который захватили московские диверсионные группы, нет ни одного русскоязычного первого класса», – порадовался Пономарчук.

Сообщение прокомментировала одиозная украинская писательница-русофобка Лариса Ницой, призвавшая распространить эту практику на всю Украину.

«Вся Украина должна быть такой. Итак, все неравнодушные родители, учителя, общественные активисты – за работу», – написала Ницой.

В свою очередь, пользователь соцсети Ирина Рудева сообщила, что в Херсоне вот уже четыре года как нет ни одного русскоязычного первого класса.

«Славянск – возможно первый оккупационный город такой, но не первый в Украине! У нас в Херсоне уже четыре года нет ни одного российского первого класса!», – написала Рудева.