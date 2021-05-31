Славянск: в ожидании гадости

31.05.2021, Славянск, Владимир Алтухов

Новости Украины

Введение в Славянске военно-гражданской администрации — обкатка очередных политических «ноу-хау» инфантильной власти Зеленского. Указ президента вышел на днях. Вместо горсовета и городского головы в Славянске будет ВГА. Выполнять эту филькину грамоту поручено главе так называемой Донецкой облгосадминистрации (столующейся в Краматорске) Павлу Кириленко и командующему ООС Сергею Наеву.

Есть несколько предположений, зачем понадобилось Зеленскому накрывать медным тазом местное самоуправление в Славянске. Мне представляется наиболее логичным такое: этого не знает и сам Зеленский. Для подтверждения этого предположения стоило бы спросить наутро у президента: что и зачем он подписал? Но некому спрашивать.

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Зеленский бы ответил на манер: «Я подписал? Да, я подписал. Абы було. Нехай Подоляк, або ще якэсь падло объяснит, что и зачем я подписал. А я пока закинусь…»

Пока точно неизвестно, кто будет назначен «бургомистром» и как долго будет действовать ВГА. Есть скептические версии, что вплоть до очередных выборов, то есть до осени 2025 года. Потому что внеочередные выборы могут и не объявить. С этих станется. И почему бы главой ВГА не назначить Лысого (Кошевого) из «95 квартала»? С юмором там давно беда, а торговать хлебалом — всё равно где.

В политических играх офиса президента уже давно конь ходит как ферзь, а голый король может воскликнуть: «Любись оно конем!» Чего стоит хотя бы художественная самодеятельность Зеленского и его команды, когда они разруливали созданный ими же конституционный кризис. Парализовали работу Конституционного суда, отстранили главу КС Тупицкого. То есть в патовой ситуации президент и его офис начинают играть в «Чапаева».

Ахметовское издание «Сегодня» разместило маловразумительный комментарий советника главы офиса президента Михаила Подоляка: «В причинах критической ситуации с работой структур местной власти в Славянске еще предстоит разобраться. А президенту было необходимо срочно обеспечить нормальную работу всех структур власти в городе. Не может восприниматься как норма, что в городе месяцами не принимается бюджет. А мэр города вынужден обращаться к центральной власти за помощью и защитой от абсолютно деструктивного давления на городскую власти».

О причинах политического кризиса в Славянске мы уже писали. Мэр Вадим Лях утратил чувство реальности и пытался диктовать горсовету собственные условия так, будто сформировал там большинство. Хотя на самом деле большинство было за фракциями ОПЗЖ, «Партии мира и развития» и «Наш край» (23 мандата из 38). В то время как Лях с его фракцией «Оппоблок» сформировал лишь нетрадиционное меньшинство со «Слугой народа» и «Европейской солидарностью».

По сути, офис президента использовал Ляха как одноразовое изделие. Мэру отводилась совсем уж паскудная роль: выступить катализатором политического кризиса, который можно будет использовать для разгона органа местного самоуправления.

Мы имеем дело с политической технологией, которую отлаживают на ходу. Как известно, президентская партия «Слуга народа» со свистом проиграла местные выборы. В горсовете Славянска она довольствовалась шестью мандатами. «Золотой акции» из этого не получилось. Ляху не удалось навязать в секретари горсовета представителя президентской партии. Хотя известны случаи, когда, например, председателем облсовета становится выдвиженец фракции «Слуга народа», являющейся аутсайдером в этом совете.

Таким образом, оттачивается технология, позволяющая поражение на местных выборах превратить в победу. Если не получается, есть другие методы, такие как ВГА в Донбассе. Война всё спишет. На военную необходимость, на угрозу сепаратизма и ссылается скудоумная обслуга киевской власти.

Именно такой порожняк прогнал политолог Владимир Фесенко в своем комментарии для издания «Сегодня»: «Славянск находится неподалеку от линии соприкосновения. Пророссийские настроения там все еще достаточно сильны».

Глупость несусветная. Потому что, например. Мариуполь находится в несколько раз ближе к линии соприкосновения, чем Славянск. Ему тоже готовиться? А неподалеку от Славянска есть еще и Изюм Харьковской области. А потом Харьков, Борисполь. А там еще немного — и Прованс…

Когда «геббельсовщина» Зеленского готовила население Славянска к известию о сворачивании местного самоуправления и введении военно-гражданской администрации, одним из аргументов был следующий. Конфликт депутатского большинства с мэром Ляхом привел к тому, что до за пять месяцев не принят бюджет. А у нас тут мост через Казенный Торец обвалился в начале марта — и без бюджета не можем выделить средства на ремонт. Но ВГА эти средства будет иметь.

И вот Славянск осчастливили введением военно-гражданской администрации. А тендер на ремонт моста так и не состоялся. Окончание работа планировалось на октябрь, а теперь уж и к зиме не обещают… Да и зачем сепаратистам мост?

Уже никто не удивится, если обладминистрация решит сэкономить около 32 миллионов гривен, необходимых для ремонта моста. А потом и ВГА вместо объявления тендера введет комендантский час. Ну, чтоб уберечь местных жителей от поздних хождений по опасному мосту… Эффективные менеджеры нынешней власти такие затейники: у них и тамада хороший, и конкурсы интересные.

Вопрос о введении ВГА активно муссировался в апреле, когда на Украине из всех утюгов кричали о вероятности наступления российских войск. Но дотянули до конца весны. Президентский указ подписан лишь 26 мая. Незадолго до этого местные СМИ задавались вопросом: куда пропал Лях? То ли ушел на больничный (но при этом по выходным рассекал по городу на авто). То ли просто занимался саботажем в ожидании ВГА и прочей гадости от Зеленского — и потому не отсвечивал.

25 мая, во время операции в Австрии, скончался Павел Придворов, глава фракции ОПЗЖ в Славянском горсовете. Он был главным оппонентом Ляха.

Павел Придворов.

Во время мэрских выборов Придворов поднимал важнейший для местных жителей вопрос — о судьбе Славкурорта.

Эта здравница еще недавно была известна за пределами Украины. Но после того, как 5 июля 2014 года в Славянск вошли украинские войска, они же и поселились в санаториях. С этого времени их трех санаториев работал лишь один («Славянский»), где проходили лечение и реабилитацию люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 2020 году он закрылся. История о том, как «воины света» добили знаменитую здравницу, наталкивает на мысль об «эффективности» военного администрирования, которое опять второй раз пришло в Славянск. Недаром же говорится, что Зеленский во всем идет по стопам Порошенко.

В последние годы на Славкурорте были вырезаны теплотрасса, инженерные коммуникации, котельная. И это небезосновательно ставили в вину «хозяйственнику» Ляху.

И вот мэр сделал свое дело (проторил дорогу для возвращения военно-гражданской администрации) — мэр может уйти. Хотя не исключено, что ему предложат быть шестым подающим при главе ВГА.

Нардеп Наталья Королевская (ОПЗЖ) в комментарии местному телеканалу заявила, что ее партия будет подавать в суд. При этом говорит: «Мы готовы к выборам».

Одно другому не мешает. Действия Зеленского действительно идут в разрез с законом. Но где тот суд? Судебная система загнана под плинтус. С другой стороны, у ОПЗЖ есть шансы не только повторить успех на выборах в горсовет, но и выиграть еще и мэрские выборы, поскольку Лях окончательно дискредитировал себя.

Вадим Лях. Мэр сделал свое дело.

Но в реакции ОПЗЖ чувствуется какая-то растерянность. Выявить готовность к новым выборам (открывающим дополнительные перспективы) — значит, согласиться с художественной самодеятельностью Зеленского. При этом никто не знает, когда состоятся выборы. Киевская власть может тянуть с этим сколько угодно. А тем временем военные администраторы будут хозяйничать в городе, успешно проталкивать те проекты, которые вызвали бы неприятие у органов самоуправления.

Возможно, по этим проектам нам еще только предстоит узнать об истинной цели введения ВГА.