«Славянское братство» осталось без Сербии

09.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербия уступила давлению ЕС и отказывается как от совместных военных учений с Россией и Белоруссией, так и со странами НАТО.

Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Вулина в ответ на «ужасное и незаслуженное» давление Евросоюза правительство Республики Сербия принимает решение приостановить все военные учения с ближайшими партнерами – «НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом».

«Давление, которое не имеет смысла и не основывается на наших решениях или на наших действиях, или даже на реальности, является результатом истерии, которая определяет политические решения и стратегию больших и могущественных стран, – прокомментировал ситуацию глава сербского оборонного ведомства. – Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией, шантажируя нашим европейским будущим и еще большим давлением на нашу политику, но также и на наших людей в Косово и Метохии и Республике Сербской».

Вулин напомнил, что по решению Народной скупщины Республика Сербия является военно-нейтральной страной. Чтобы сохранить позицию военного нейтралитета, избежать или хотя бы уменьшить последствия активизации нападений на государство, политику и экономику, правительство Республики Сербия на сегодняшнем заседании решило приостановить все военные учения и мероприятия со всеми партнерами в ближайшие полгода.

«Приостановка нашего участия в международных миротворческих операциях будет рассмотрена отдельно. Процесс оснащения и усиления нашей армии не будет остановлен, и мы будем работать над повышением боеготовности интенсивнее, чем когда-либо.

Это единственный способ сохранить военный нейтралитет, и это болезненное решение обязывает нас полагаться только на себя и на свои силы», – подчеркнул министр обороны Сербии.