След мошенничества Байдена нашли в Китае

03.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что и Украине и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Если бы они (украинская сторона — Ред.) были бы честны в этом вопросе, они начали бы масштабное расследование в отношении Байдена», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста, передает Интерфакс.

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«Таким же образом Китаю следует начать расследование деятельности Байдена, потому что произошедшее в Китае — то же самое, что случилось с Украиной», — отметил президент.

В то же время на вопрос, просил ли Трамп председателя КНР Си Цзиньпина помогать в расследовании в отношении Байдена, президент ответил отрицательно.

«Я не просил, но очевидно, это то, о чем мы можем начать думать», — уточнил Трамп.

Согласно утверждениям Трампа, Байдены заключали «мошеннические» сделки и в Китае, и в Украине.