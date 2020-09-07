След от отравления Навального ведет к лондонским спонсорам

07.09.2020, Москва, Захар Королевский

Алексей Навальный находится в немецкой клинике «Шарите» в состоянии комы. Власти ФРГ считают, что Россия может иметь отношение к отравлению блогера ядом из группы «Новичок». При этом в деле Навального появляется все больше подробностей и странных совпадений.

Шумиха, поднимаемая в СМИ и социальных сетях, выгодна тем, кто пытается скрыть свою причастность к этому делу и отвлечь внимание общественности от фактов, которые свидетельствуют о том, что смерть Навального могла быть выгодна, в первую очередь, его сторонникам, включая бизнесмена Владимира Ашуркова.

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Ликвидация ФБК спровоцировала конфликт между Навальным и его кураторами

Навальный поругался со своими «хозяевами» после того, как объявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) 20 июля.

Накопившиеся проблемы, долг в размере 88 миллионов рублей и перспективы банкротства привели к тому, что между ним и Ашурковым завязался конфликт. Блогер решил ликвидировать фонд, не обсудив данный вопрос ни с Ашурковым, обеспечивающим его заказами и поддержкой из-за рубежа, ни с Волковым, занимающимся легализацией средств и работой штабов.

Ашурков, как сообщил близкий к ФБК источник, разозлился на блогера за эту самодеятельность.

«Слишком много за 10 лет было вложено в Навального и ФБК, чтобы позволить ему единолично закрыть контору, перевести деньги на другое юрлицо и работать через новый фонд. Тут еще и стоял вопрос репутации как самого Ашуркова, так и людей его поддерживающих», – объяснил источник.

Бизнесмен позвонил Навальному 22 июля, потребовав объяснений и выдвинув ультиматум: либо блогер записывает видеоролик, отказываясь от ликвидации фонда, либо переходит на другое юрлицо и возвращает все вложенные в него и в ФБК денежные и материальные активы.

Навальный должен был передать 33 миллиона со счетов фонда и деньги со своих личных иностранных счетов, а также удалить все фильмы и расследования, чтобы никто не добрался до них, как и до финансовой истории ФБК. Ашурков напомнил и про акции, которые дал блогеру для вхождения в советы директоров крупнейших российских компаний, чтобы блогер смог собрать материалы для своих первых расследований.

Навальный отказался, заявив, что фонд – его детище, и только он будет принимать решения по нему, а передачу денег и акций он вообще отказывается обсуждать. Ашурков предупредил блогера, что «могут быть последствия», предложив хорошо обдумать его предложение.

Конфликт обострился. Навальный не отказался от своей идеи, планируя ликвидировать ФБК, подсчитывая при этом донаты и помогая людям переоформить пожертвования на новые счета. Блогер эксплуатировал тему ликвидации фонда для продвижения уже существующих проектов и создания своего образа «жертвы режима». Ашурков наблюдал.

27 июля бизнесмен вновь позвонил Навальному, чтобы поговорить о принятом блогером решении. Навальный закатил истерику, заявив, что у него ничего нет: ни денег, ни акций. Вероятно, блогер передал все акции своей жене Юлии, а личные средства вывел со счетов в «Альфа-банке». Все, что осталось – 43 079 рублей в «Тинькофф» и 164 153 рубля в «Райффайзен», причем эти счета арестованы в рамках уголовного дела об «отмывании» денег в ФБК.

Владимир Ашурков.

Также имеется информация, что блогер кинул своих кураторов на 50 миллионов рублей. Сейчас этих денег уже не найти.

«Впервые Лешу поймал на воровстве Волков еще в 2016-ом. Но тогда Навальный был «на коне», и ему это простили. Но сейчас Ашурков наконец-то понял реальные объемы», – рассказал источник.

Сотрудники ФБК знали о конфликте между Навальным и Ашурковым, но молчали об этом. В конце июля Ашурков снова связался с блогером, предложив забыть о разногласиях и оставить все как есть. Правда, попросил об одолжении – провести расследование в Новосибирске, сообщив, что направит к нему в помощь девушку из Лондона. Бизнесмен также обещал помочь раскрутить тему «Умного голосования» в Новосибирске, чему блогер очень обрадовался и согласился приехать.

Навальный привык считать себя неуязвимым для властей и правоохранителей. Блогер поругался со своими кураторами и через некоторое время оказался в коме. Этот итог можно назвать предсказуемым. Он связался не просто с бизнесменами, а с выходцами из 90-х, которым мало уничтожить Навального политически. Его следовало наказать. Это принципиальный момент. Никто не знал, что он может разболтать, если его загнать в угол. Получается, отравление Навального было выгодно именно соратникам – Ашуркову и его лондонским приятелям.

Поездка Навального в Новосибирск

Блогер улетел в Новосибирск 15 августа. Его сопровождали сотрудники фонда и некая Мария Певчих. Теперь уже известно, что девушка является подругой Чичваркина и Ходорковского. В Москву из этой поездки Навальный больше не вернулся.

В деле об отравлении блогера особое место занимает именно Томск, где он собирал материал о работе «единороссов» в сфере ЖКХ, в частности о компании ООО «Томскводоканал», выигравшей в конкурентной борьбе у московского «Росводоканала» (РВК). Ашурков поддерживает РВК, как стало известно из видеоролика ФБК, опубликованного 3 сентября. Поражение РВК в Томске ударило по планам компании, желающей закрепиться в сфере водоснабжения не только в Сибири, но и, в частности, в Рязани, пытаясь заключить договор сроком на 49 лет. Поэтому Ашурков и бросил в дело свой главный медийный актив – Навального.

Только поездка в сибирский город для блогера стала билетом в кому. Во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо. Он потерял сознание. Самолет экстренно сел в Омске и блогера госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи №1. Отсюда Навального по просьбе родных и официальных представителей вывезли в немецкую клинику «Шарите», причем транспортировку полностью оплатил спонсор блогера Борис Зимин.

Немецкие врачи через несколько дней заявили, что Навальный якобы отравлен ядом из группы «Новичок». Власти ФРГ обвинили Россию в возможной причастности к данному инциденту. Вот только появилась информация, что в смерти Навального заинтересованы не его противники, а кураторы.

В этом деле основную роль сыграла Мария Певчих, во время поездки не отходившая от блогера ни на шаг. Женщина 33 лет, о которой мало что известно, кроме того, что она долгое время проживает в Великобритании и в 22 года уже числилась ассистентом одного из британских парламентариев. Она владеет сетью книжных магазинов в Австралии и Британии, причем уровень ее доходов неизвестен. Она связана с Чичваркиным и Ходорковским.

С 2010 года Певчих снабжала Навального информацией об активах высокопоставленных россиян. Есть информация, что она сотрудничает с МИ-6 и спецслужбами стран ЕС. Певчих знакома с Ашурковым довольно давно. Во время поездки с Навальным она вполне могла отравить блогера и замести следы. Важный момент – во время транспортировки блогера в Германию Певчих улетела на том же самолете, покинув Россию под видом переводчицы.

Вполне вероятно, что передачу отравленной бутылки в качестве улики могла спланировать именно Певчих, посчитав, что никто не свяжет отравление блогера с ее персоной. Когда Навальный впал в кому, Певчих и его кураторы осознали, что допустили ошибку. Они хотели блогера либо убить, либо припугнуть, а «не загонять на больничную койку под присмотр врачей и правоохранителей».

«Поэтому «тело» надо было вытаскивать, а под ситуацию и придумывать легенду. Так что деньги нашлись сразу, да и профессиональные медики тоже», – уточнил источник.

Если на Навального делали ставку как на человека, способного объединить оппозицию в России, интегрировали в мировую элиту, создавали имидж и бренд, финансировали и сливали ему компромат для расследований, то после допущенных им грубых и фатальных ошибок кураторы блогера разочаровались в сделанном ими выборе. Блогер стал политическим изгоем еще до того, как решил ликвидировать ФБК. Он погряз в громких скандалах, разобщил либералов и не мог влиять на электоральные процессы в России. Вложения в Навального и ФБК не оправдались. Конфликт с Ашурковым стал последней каплей. Именно по этим причинам в Германии разыграли карту с отравлением и обвинениями в адрес России. Ашурков и его подельники пытались снять с себя подозрения, желая остаться в тени.

Вот только в этом деле появляется все больше подробностей, включая предложение Ашуркова Любови Соболь, в котором ей обещали должность главы ФБК, а также тот факт, что не поверившие в историю с отравлением сотрудники фонда были уволены.

Настоящие отравители в это время уверены, что мировое сообщество поверит в виновность России. Для этого им нужно сделать только одно – не дать Навальному выйти из комы. В этом случае шансы на жизнь у блогера невысоки, ведь его «защищают» люди, которые, вероятно, и пытались его убить.