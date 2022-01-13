След по испражнениям, или Как в Одессе «русского шпиона» поймали

Новости Украины

Поймает дурачок муху, оборвет ей крылышки или, скажем, червяка надвое перережет, а потом изо всех сил «пышается» — гордится то есть! Пускает слюни от удовольствия, похрюкивает. Таков уровень украинского патриота — настучать на кого-то за советские открытки в «Одноклассниках» или принести гроб под российское консульство в выходной, когда в нем никого нет. С другой стороны, свободные художники — самовыражаются в силу развития. Думаете, обличенные властью люди в погонах чем-то от этой погани отличаются?

Итак, патриотичные СМИ вовсю смакуют подробности очередной героической спецоперации СБУ по нейтрализации «иностранного гражданина, организатора серии терактов в Одесской области по заданию российских спецслужб». Все по классике — «поимка иностранного консультанта», само собой, при участии «собак и пяти мотоциклетов с пулеметами».

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А теперь внимание. За что задержали «организатора терактов»? По сообщению пресс-службы СБУ, «установлено, что он облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам».



Речь идет о закладном камне воинам АТО, который установлен прямо под окнами Одесской обладминистрации, недалеко от райотдела полиции, в людном, постоянно патрулируемом месте. А вот под лаконичным «облили» неспроста не указано, чем именно. Дело в том, что несколько лет некие неизвестные (формулировка правоохранителей) выражали несогласие как с самим фактом существования мемориала карателям, так и с политикой государства в целом, путем обливания камня то краской, то написанием на нем неприличных слов, то, говоря зыком патриотичных СМИ, «осквернением мемориала продуктами дефекации».

А эсбэушники-то позволить себе такую фривольность в изложении геройства не могут, хотя на протокол допроса «Где ты взял дерьмо?» было бы интересно посмотреть. Неужели из самого Приднестровья вез? А именно там, по версии СБУ, находится логово «спецагента».

Помимо «осквернения святыни», задержанному вменяют еще «поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года». Однако это происшествие почему-то не так широко освещалось в прессе, как «обливание» камня — понятное дело, скучно.

Но и это не все: «Следующими объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военная техника в Одесской области». Не совсем, правда, понятно, зачем. Ведь, что касается военной техники, то, готовясь к вторжению России, силовые ведомства и так распрекрасно сбивают (уничтожают) дроны-разведчики друг друга, а офисы нациков законно выселяют из помещений за неуплату аренды. Так что тут или пойманный агент ни при чем, или улов у эсбэушников совсем скудный — учитывая неприятие украинизации, в одной только Одессе сотни тысяч подобных «агентов» работают.



«Таким образом, российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения, — считают в СБУ и уточняют. — Организатора терактов задержали во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ».

Иные детали не уточняются. Так что неизвестно, кому воинствующее украинство опять поломало жизнь. А что касается связи с Приднестровьем, то гражданство «непризнанной республики» приписывают с потолка всем, кто не нравится, включая сожженных в Доме профсоюзов одесситов.

Учитывая, что намедни на Дерибасовской еще и новогоднюю елку «заминировали», с уверенностью можно ожидать следующих арестов «шпионов». Только неизвестно, кто же тут больше палится — «русский Штирлиц» или украинские шпики, доказавшие, что уверенно берут след по дерьму.